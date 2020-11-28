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Некоторым пенсионерам России светят перерасчеты пенсий, а на что еще можно рассчитывать?
Мария Прилучная, 1rre.ru   
28 Ноября 2020 г.
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Ситуация с распространением коронавируса пока оставляет желать лучшего. И декабрь, скорее всего, будет в этом плане продолжением ноября. В связи с этим возникает вопрос о выплатах пенсионерам и инвалидам. Эти люди сидят на изоляции и не все материально справляются. Оказалось, что правительство подготовило таким категориям граждан несколько соцпрограмм. Разберемся.

Пенсионерам страны светят перерасчеты пенсий, но и на другую помощь можно рассчитывать

Какая помощь пенсионерам и инвалидам сейчас предлагается?

Официальной информации о том, что пенсионеры и люди с инвалидностью получат от государства единовременные или какие-то другие виды пособий в период пандемии коронавируса, в прессу не поступало. Вместо этого гражданам предлагается воспользоваться рядом других видов помощи, которые им предоставляются как местными администрациями, так и волонтерами или представителями федеральных властей.

Для жителей Москвы мэрия подготовила возможность на льготных условиях заказать дрова при проживании на даче.

Вариант помощи с продажей топливного ресурса по доступной стоимости и последующей доставкой нашел широкий отклик среди людей старшего поколения. Правом воспользовались тысячи столичных жителей, которые сознательно перебрались в пригородную черту до тех пор, пока строгие карантинные рамки для лиц старше 65 лет не перестанут действовать в Белокаменной.

Волонтерские организации в разных городах имеют собственную направленность работы. В некоторых населенных пунктах можно подать заявку на получение продуктовой помощи в сложных финансовых обстоятельствах. Есть и варианты помощи курьеров, то есть, доброволец ходит в магазин или аптеку, чтобы приобрести товары строго по списку. Точные параметры действия программ стоит уточнять индивидуально в благотворительных фондах по месту жительства.

Присуждение статуса инвалида было упрощено

Людям с инвалидностью особенных денежных привилегий не назначали, взамен одобрили упрощенный алгоритм присуждения статуса инвалида. Гражданину не потребуется проходить повторную комиссию, ведь статус ему будет продлен в автоматическом режиме вплоть до марта 2021 года.

Тем, кто первые проходит освидетельствование, не потребуется лично присутствовать на заседании комиссии. Вердикт вынесут заочно. Позаботились власти о тех, чье материальное положение существенно пострадало. Таким гражданам не будут начислять неустойку по накопленным долгам за коммуналку вплоть до конца года. Помимо коммунальных услуг туда же попали:

оплата вывоза мусора;

взносы за капитальный ремонт.

Гражданам напоминают о том, что временное смягчение не снимает обязанности заплатить за полученные услуги, а лишь позволяет не копить пеню из-за просроченного гашения задолженности.

На что могут рассчитывать пенсионеры после Нового года, например, в январе?

Падение национальной валюты на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и рост стоимости основных продуктов питания из потребительской корзины повлияли на уровень благосостояния незащищенных слоев населения. Досталось и пенсионерам. Им, как получателям страховых пособий, придется подождать до запланированной в январе индексации, проводящейся на основании инфляции.

Январское повышение пенсии предусматривает увеличение размера выплат на 6,3%, что больше запланированной инфляции.

Владимир Путин во время общения с сенаторами тоже затрагивал тему пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации. Он сообщал о том, что вне зависимости от того, как сложатся социально-экономические обстоятельства в стране, выплата страховых пенсий пройдет согласно ранее одобренному расписанию. По данным Елены Бибиковой из Совета Федерации, предварительная оценка годичной инфляции вряд ли перевалит за значение в 3,8%.

Пенсионерам страны светят перерасчеты пенсий, но и на другую помощь можно рассчитывать

По усредненному показателю россияне смогут рассчитывать после Нового года на получение около тысячи рублей сверху обычной суммы. Возможны некоторые колебания в обе стороны, так как изначальное значение в каждом конкретном случае все же отличается. Узнавать это лучше через пенсионного консультанта по месту жительства, причем посещать отделение ПФ лично до сих пор не рекомендуется без острой на той надобности.

В феврале тоже намечается повышение госпособий – кому же?

После повышения страховых пенсий на очереди оказывается февральская волна пересмотра суммы пособий. Она затрагивает интересы не столь широкого круга людей, а только:

ветеранов боевых действий;

людей с инвалидностью вне зависимости от присвоенной группы.

При получении регулярных выплат указанные граждане смогут рассчитывать на их увеличение. Тут можно рассчитывать не на столь значительные изменения, как это было с пособиями по старости, а всего лишь на 3,8%. Причина для установления именного такого коэффициента кроется в равнении на индекс потребительских цен за прошлый контрольный период.

Еще одной обширной группой получателей являются все те граждане, которые официально не имеют закрепленного за собой трудового места. Если у них нет страховой части пенсии, то полагаться приходится только на социальные выплаты. Их размер подлежит увеличению только с апреля. Претендовать на такие средства могут те, кто не смог набрать достаточно трудового стажа за активный период жизни или же не успел скопить нужное количество пенсионных баллов. Им обещают подъем на 2,6%.

С работающими пенсионерами по госвыплатам опять все непросто

С легально трудоустроенными пенсионерами по-прежнему все туманно. Сколько бы общественники и политические деятели не подавали заявок на пересмотр закона о замороженной индексации, ситуация не меняется. Такие работники могут рассчитывать только на ежегодный перерасчет, проводящийся в августе. Он сулит небольшую прибавку всего в несколько сотен рублей при самом удачном раскладе.

Пенсионерам страны светят перерасчеты пенсий, но и на другую помощь можно рассчитывать

В общей сложности за год рубль успел потерять около 22% из-за девальвационного давления. Это сказалось на материальном состоянии граждан. На фоне этого некоторые политические силы активнее стали предлагать вернуться к индексации пенсий трудящимся пожилым россиянам.

А что с больничными для трудящихся пенсионеров?

Часть пенсионеров, даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, все равно не готова отказываться от официального трудоустройства. При таком раскладе им предлагается воспользоваться классическим больничным. Теперь его могут оформлять в электронном виде при подаче соответствующей заявки от работодателя. На практике это означает освобождение от обязанности лично посещать врачебный кабинет.

В стандартных ситуациях для расчета оплаты больничного опираются на общий стаж.

Пандемия – исключительное обстоятельство, до конца года формула будет работать по-другому. Согласно Федеральному закону №104-ФЗ, гражданин, которому оформляют пособие на полный месяц в рамках действия выплаты по временной нетрудоспособности, может рассчитывать на сумму не ниже МРОТ. Речь идет о сумме в 12,130 рублей. В случае, когда больничный открывают лишь на часть месяца, пособие высчитывают по количеству календарных дней, вошедших в лист.

Помощь пенсионерам и инвалидам в нынешней ситуации никакая лишней не будет, ведь цены растут и материальное положение людей только ухудшается. Жалко, что нет позитивных вестей в части индексации пенсий для работающих пенсионеров. Не от хорошей жизни многие на заслуженном отдыхе ведь подрабатывают. Да и они уже оттрудились свое на пользу стране, а им заморозили индексации — разве справедливо?

По инф. 1rre.ru

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