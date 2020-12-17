Отравление Алексея Навального: в чем суть нового скандального расследования?

Отравление оппозиционного политика Алексея Навального стало одним из самых заметных событий года. Вокруг этого события много шума, в котором трудно разобраться (сторонники оппозиционера винят во всем Кремль и спецслужбы), его противники бурно все отрицают, говоря о подтасовках и ущербе для репутации России. На днях обнародованы новые результаты журналистского расследования, которые вызвали бурю споров. Что же это за факты? Попробуем разобраться — тщательно стараясь не торопиться с выводами.

Власти России не придают значения событиям вокруг Навального (или, по крайне мере, делают вид), но зато свое расследование провели западные эксперты. Они утверждают, что за отравлением стоят сотрудники ФСБ, следить за Навальным начали еще в 2017 году, а выжить он был не должен. Сам Навальный уже объявил, что за этими преследованиями стоит лично Владимир Путин.

Вполне вероятно, что нашего пожилого читателя - такие обвинения (да еще и с Запада!) шокируют. Да и к самому Навальному многие люди старших поколений относятся настороженно (его поклонники - в основном молодежь). Но это не отменяет необходимости, все-таки, вникнуть: о чем конкретно идет речь? Верны или фальсифицированы обнародованные факты? И уже потом, поняв суть информации - делать из нее выводы (скажем, вполне возможно, что верны факты - а вот выводы делаются неверные. Но тогда фактам нужны другие правдоподобные объяснения...)



К слову, группа журналистов-расследователей (за которыми вполне могут стоять спецслужбы, ведь речь идет о международной политике!) - вовсе и не скрывает своего желания услышать официальную российскую версию событий. Они говорят, что факты достоверны - и это в современном мире вполне проверяемо, т.к. речь идет о информационных следах в компьютерных базах данных, о документах. И такая проверка, на самом деле, была бы очень полезна и для сторонников властей России - и для ее международной репутации (ведь речь идет не только о возможном покушении на неугодного политика, но и об использовании запрещенного химического оружия!)

Итак, сообщается, что расследовательская группа Bellingcat, немецкий журнал Der Spiegel и американская телекомпания CNN провели совместное расследование по отравлению политика Алексея Навального. Сам он и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) подключились к расследованию на последнем этапе.

Вот что, как утверждают расследователи, им удалось выяснить:

1. Стали известны имена группы сотрудников ФСБ, которые перемещались по стране вслед за Навальным — и это было не наружное наблюдение. Сотрудники российской спецслужбы оказались врачами, спецназовцами, учеными или людьми, связанными с химическими веществами.

Конкретно в период пребывания Навального в Томске, где политик был отравлен, находились трое. Еще пятеро, по утверждениям расследователей, следили за ходом дела, а некоторые прилетели в Омск, где самолет с Навальным экстренно приземлился.

2. Утверждается, что августовская попытка отравления оппозиционера «Новичком» была не первой, а предположительно третьей. До этого странные симптомы в разных местах России и в разное время испытывали сам Алексей и его жена Юлия.

3. Некоторые представители группы — предположительно, сотрудники Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435), под прикрытием которого, по неофициальным данным, работает лаборатория, производящая секретные яды для спецопераций.

4. Поездки за Навальным этой «спецбригады» начались в 2017 году, после того как политик объявил об участии в президентских выборах. Всего было совершено 47 «рейдов сопровождения» Навального.

5. Расследование основано на анализе биллинга «сотен тысяч» звонков и данных об авиаперелетах из утекших баз. Вся эта информация подтверждает связь предполагаемых отравителей с ФСБ. «Зацепиться» за первых трех фигурантов позволил профиль полетов, подозрительно совпавший с перелетами Навального. Затем нашлась их связь с Институтом криминалистики и научным центром «Сигнал», о связи которого с «Новичком» ранее рассказывал Bellingcat.

6. Руководителем всей программы может быть полковник, военный ученый, ранее работавший в государственном Институте органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1, где проводились исследования и разработки новых форм химического оружия.

7. Расследователи считают, что примерно установлено время отравления. Вероятный источник яда — коктейль, который Навальный поздно вечером перед днем отравления 20 августа заказал в баре отеля Xander. Примерно в это же время зафиксирован всплеск активности звонков предполагаемой опергруппы ФСБ.

8. Предполагаемые оперативники постоянно нарушали правила информационной безопасности и звонили по собственным телефонам во время заданий, несмотря на наличие одноразовых телефонов. Что позволило отследить локации данных лиц. Часто они обнаруживались либо в зданиях ФСБ, либо поблизости от места, где был Навальный. Один из группы вообще был прописан в том же доме, где живет Алексей.

По мнению оппозиционера, удивляться топорности работы спецслужб не стоит: «Если космосом командует Рогозин, а нанотехнологиями Чубайс, то с чего вы взяли, что в ФСБ устроено иначе? С чего вы взяли, что „Новичок“ будет работать лучше, чем космический робот Федор? …Если, например, здравоохранение сейчас у нас в таком состоянии, что люди в коридорах умирают, то и в сфере секретных операций происходит то же самое».

9. После того как стало понятно, что Навальный жив, хотя и в коме, трое предполагаемых исполнителей полетели в Горно-Алтайск. Это ближайший к Бийску город с аэропортом. А в Бийске находится Институт проблем химико-энергетических технологий, который специализируется, по утверждению расследователей, на удалении следов химического заражения.

10. «Одновременно идут более традиционные методы сокрытия преступления, — пишет Алексей Навальный. — В отеле „Ксандер“ изымаются записи видеокамер, в неизвестном направлении пропадает моя одежда… Врачи в Омске получают инструкцию и начинают врать о том, что никакого отравления не было, подключаются пиарщики, вбрасывается версия, что я накануне пил самогон и вообще употреблял наркотики. Меня запрещают вывозить в госпиталь в Германию и ждут, либо пока я умру, либо пока следов „Новичка“ на теле не останется. Дальше вы все знаете лучше меня».

По словам Навального, попытка его убийства раскрыта. Политик прогнозирует, что теперь против него возбудят уголовное дело — «за то, что у них не получилось меня убить».

Новое расследование обстоятельств «инцидента с фигурантом», как называют произошедшее в государственных российских СМИ, ожидаемо вызвало бурную реакцию у русскоязычных пользователей социальных сетей.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолета Томск — Москва. После оказания ему первой помощи в Омске его перевезли в Германию. В Берлине сообщили, что в анализах политика найдены следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Россия не соглашается с этими заявлениями и требует передачи ей результатов проведенных в Германии анализов Навального. Тем временем ЕС уже ввел против РФ санкции из-за ситуации с Навальным.

Напомним наши другие заголовки об этой скандальной и неоднозначной истории:

Ну а мы продолжим следить за событиями в ходе скандала - будем информировать о самых важных событиях и оценках. Ведь вне зависимости от того, нравится ли нам с вами политик Алексей Навальный - речь идет о доверии руководству и спецслужбам России, всему государству (и увы, давайте помнить: далеко не во все времена оно было безгрешным, мягко скажем).

По инф. rosbalt.ru

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