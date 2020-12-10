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Выплата пенсий в декабре и в следующем году: что нам обещают
Лидия Карпенко, 1rre.ru   
10 Декабря 2020 г.
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Новогодние праздники не за горами. И некоторые российские пенсионеры находятся в ожидании выплат пенсий не только за декабрь, но и январь. О досрочной выплате пенсионных пособий говорила зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

Выплата пенсий в декабре и в следующем году: разбираем по полочкам

Выплаты пенсионерам в текущем месяце

Елена Бибикова отметила, что на протяжении долгих лет есть такая практика – раньше установленного срока выплачивать пенсии перед новогодними праздниками неким пенсионерам.

В этом году средства собираются выплачивать раньше тем, кто получает их с помощью почтового отделения с 1 по 3 января включительно. Известно, что средства должны выплатить в конце текущего года.

Все деньги придут полностью, получится сразу две пенсии – за декабрь и январь. Предполагается, что уже с 4 января Почта России уже начнет функционировать в стандартном режиме.

Выплата за декабрь будет выплачиваться в стандартном режиме. Точные сроки предоставления пенсионных выплат станут известны после 20 числа.

Стоит напомнить, что 17 ноября текущего года фракции Государственной думы снова обратились к президенту по вопросу об индексации выплат работающим пенсионерам, но снова данный вопрос решили перенести на более благополучное время.

Соотечественников начали уведомлять о положенных выплатах и пособиях

Жителей Российской Федерации уже начали оповещать о положенных выплатах и пособиях. Такие сведения можно получить уже сейчас на сайте Государственных услуг в личном кабинете.

Информирование будет действовать для родителей несовершеннолетних школьников. С их согласия будут отправлять сообщения о вероятных мерах социальной поддержки. При этом, система самостоятельно будет запрашивать данные из Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Получать уведомления могут безработные, пенсионеры и остальные категории россиян. Стоит отметить, что в настоящее время в стране действует около 3 тыс. мер социальной поддержки, которые распространяются более, чем на 50 млн россиян.

Следующий год принесет повышение пенсий. Кому?

С 1 января следующего года в РФ собираются проводить индексацию страховых выплат. Некоторое время назад Владимир Путин уже говорил, что индексация нужна, несмотря на трудное экономическое положение страны и пандемию. Вот только даже добавка к выплатам не сумеет компенсировать скачка продовольственной стоимости в текущем году.

В среднем, населению намерены добавить по тысяче рублей. Вместе с тем, некоторые категории россиян, к примеру, ветераны войны или инвалиды, получают постоянные выплаты, которые повысят с 1 февраля.

Тем, кто не имеет страховую часть пенсии, нужно ждать 1 апреля, ведь с этого дня проводится индексация для всех пенсионеров. Социальные пенсии полагаются тем россиянам, которые не сумели за всю свою жизнь набрать нужного количества пенсионных баллов и стажа для страховой пенсии.

Социальная пенсия увеличивается каждый год на величину вероятного индекса прожиточного минимума. Сейчас – это 2,6%.

Эксперты в это время считают, что повышение пенсий не сумеет компенсировать жителям страны тот ущерб, что нанес сильный обвал рубля. С начала текущего года российская валюта попала в список лидеров по девальвации, утратив около 22% от курсовой цены, касательно американского доллара.

Наверное, многим людям очень кстати будет выплаченное в декабре пенсионное пособие за январь  – новогодний стол, подарки, развлечения в праздники – все это требует денег. Только нужно всё как следует подрассчитать в расходах, ыедь если в декабре намечается январская выплата, следующую же ждать только в феврале потом.

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По инф. 1rre.ru

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  • Выплата пенсий в декабре и в следующем году: что нам обещают
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