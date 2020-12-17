Путин ответил на самые злободневные вопросы и кое-что пообещал

Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.

О борьбе с бедностью

«Ситуация сложная. Пандемия связана с целым рядом проблем и это не пустые слова. Однако Россия не впервые сталкивается с тяжелыми временами», — сказал глава государства.

Он отметил, что в 2000 году в стране значительная часть населения жила за чертой бедности. В 2018 году доля бедных сократилась до 12,3%. Сейчас число бедных выросло до 13,5%.

Путин пояснил, что цель правительства — добиться снижения доли бедных до 6,5%. По его словам, это тоже много, но цель должна быть реалистичной.

В Минтруде в октябре сообщили, что число бедных в России составляет 20 млн человек. За время самоизоляции количество малоимущих россиян увеличилось на 1,3 млн.

Месяцем ранее Путин признал, что в стране на фоне пандемии «немножко обострилась» проблема бедности. Он предложил увеличить выплаты для семей с детьми и низкими доходами с 2021 года.

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Об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал расследование, авторы которого пришли к выводу о виновности ФСБ в отравлении политика Алексея Навального.

«Что касается этого пациента в берлинской клинике. Я говорил неоднократно, могу некоторые вещи только повторить. Песков мне вчера рассказал по поводу последних измышлений на этот счет, по поводу данных наших спецслужбистов. Это не какое-то расследование, это легализация материалов американских спецслужб. Наши спецслужбы это знают и пользуются телефонами там, где считают нужным», — сказал Путин.

Президент заявил, что «пациент в берлинской клинике» (Путин все так же не называет фамилию Навального) работает при поддержке иностранных спецслужб.

«Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца», — сказал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что по его мнению отравление Навального — «трюк, чтобы дотянуться до определенного уровня, сказать: относитесь ко мне как к человеку общенационального масштаба».

Расследование об отравлении политика Алексея Навального 14 декабря выпустили четыре крупных издания — Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel. Авторы расследования утверждают, что политика отравила «Новичком» спецгруппа ФСБ. Навальный пришел к такому же выводу в своем независимом расследовании.

20 августа Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, на котором возвращался из Томска в Москву. Воздушное судно посадили в Омске, где политика поместили в реанимацию. Российские врачи утверждают, что не нашли в его организме следов отравления. 22 августа Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что его отравили ядом из семейства «Новичок». Следы «Новичка» также нашли на бутылке, которую соратники оппозиционера забрали из номера гостиницы в Томске, где жил Навальный.

В Кремле отвергают обвинения в причастности Москвы к отравлению Навального и отмечают, что с «Новичком» работали более чем в 20 странах Запада. В России до сих пор не завели уголовное дело в связи с произошедшим.

О коронавирусе

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Президент России Владимир Путин 17 декабря во время Большой пресс-конференции сообщил, что пока еще не сделал прививку от COVID-19.

Он отметил, что поступившие в регионы вакцины предусмотрены для «граждан в определенной возрастной зоне».

«К таким, как я, вакцина еще не добралась. Пока не поставил. Но обязательно сделаю, как только это станет возможным», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что массовая вакцинация — один из путей преодоления пандемии.

«Повторюсь еще раз, наша вакцина эффективная и безопасная. Считаю, что надо ее делать», — пояснил президент.

Он призвал россиян внимательно слушать врачей и следовать их рекомендациям.

Россия оказалась первой страной, которая зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. Сейчас вакцинацию проводят двумя препаратами. Первый — «Спутник V» — разработали в Научно-исследовательском институте имени Н. Ф. Гамалеи. Эту вакцину 11 декабря завезли во все регионы, кроме Магадана и Чукотки.

Второй вакциной в РФ стала «ЭпиВакКорона», созданная новосибирским центром «Вектор». Этим компонентом уже привили более 1,4 тыс. добровольцев. Жалоб на препарат у них нет.

Polit.ru

Об "обнулении"

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Президент Владимир Путин еще не решил для себя, пойдет он на выборы в 2024 году или нет. «Формально это решение от народа есть. Делать это или не делать — посмотрю», — заявил он на большой пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, стоило ли ему солидаризироваться с поправкой в Конституцию, которая позволяет вновь баллотироваться на высший пост, глава государства рассказал об одном своем универсальном правиле. «Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать», — сказал Путин.

— Я для себя еще не принял решение — пойду я, не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит, — подчеркнул президент.

Об открытии границ

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Разрешение на открытие границ и возобновление международного туризма должны дать врачи. Об этом президент заявил, отвечая на вопрос журналиста из Петербурга Кирилла Смирнова.

Глава государства отметил, что понимает сложную ситуацию в туристической отрасли, в том числе в Санкт-Петербурге как крупном туристическом центре. От ограничений страдают в том числе авиаперевозчики. Однако сложная эпидемическая ситуация и запрет на посещение других стран — хороший стимул для развития внутреннего туризма.

— У нас летают за границу 32 миллиона человек, они оставляют там 35 миллиардов долларов, — сказал Владимир Путин. — Если эти потоки перенаправить в Петербург, будет здорово.

Президент также поздравил Северную столицу с победой в международном конкурсе лучших туристических направлений World Travel Awards — 2020, которую считают «туристическим Оскаром».

— Мы все любим Петербург, поздравляю с заслуженной победой, — сказал глава государства. — Современный Петербург активно развивается, создаются новые среды, строится инфраструктура и новые красивые объекта, такие как «Газпром арена», Петербург принимает соревнования самого высокого уровня. Однако сегодня заполняемость коек больными с коронавирусной инфекцией в среднем по стране 85 процентов, а в Петербурге больше. Поэтому решение об открытии границ примут врачи.

О мусорной реформе

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Нагрузка за утилизацию мусора должна ложиться не на граждан, ее надо перенести на производителей упаковочных изделий. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Главе государства поступил вопрос из Екатеринбурга про мусорную реформу.

— Не думаю, что она тормозит, — сказал Путин. — Много вопросов связанных с производством, но реформа сама по себе двигается.

По его словам, в этой сфере надо решить несколько задач:

— во-первых, наладить замкнутый цикл, когда отходы не идут на полигоны, а используются в производстве;

— второе — добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году отходы распределялись по сегментам и перерабатывалось;

— нагрузка за утилизацию мусора должна ложиться не на граждан, ее надо перенести на производителей упаковочных изделий.

Это мировая практика, которой будут придерживаться и в России, сказал Путин. Он напомнил, что в автопроме уже действует утилизационный сбор. «Ну, и ничего нормально, то же самое надо и для этой сферы», — заявил президент.

О положении дел на Украине

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Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что властям Украины не хватает политического мужества для решения ключевых для страны вопросов.

Российский лидер напомнил, что практические все предыдущие главы государств — и действующий президент Владимир Зеленский — приходили на пост с лозунгами о прекращении конфликта на Донбассе, об объединении страны и — в конечном итоге — о выстраивании отношений с Россией.

— Но ничего не получается у них, — сделал вывод Путин. Ведь во время предвыборной кампании кандидаты в президенты опираются на мнение большинства избирателей. А когда приходят к власти, «начинают колебаться и постоянно оглядываться на крайне националистические силы».

Президент резюмировал, что у украинских лидеров «не хватает политического мужества». В итоге процесс урегулирования замирает, продолжил он, отметив, что-то же примерно «и сейчас происходит».

Впрочем, он назвал достижением то, что соблюдаются нормандские договоренности о прекращении боевых действий, произведен обмен удерживаемыми лицами. Но наряду с этим «ничего не сделано в экономике, социальной сфере, а также в плане политического урегулирования».

Более того, официальные лица в Киеве много раз заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения, а они подтверждаются резолюцией Совбеза ООН. То есть приобрели силу закона, и пересмотреть их не удастся, напомнил Путин.

О деле Фургала

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Обвинения в адрес экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — «очень тяжелые». «Речь идет об убийствах, не о злоупотреблениях, об убийствах», — так ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос об уголовном деле Фургала и протестах сторонников экс-губернатора в Хабаровске.

По словам Путина, Фургалу инкриминируют участие в ОПГ, которая занималась физическим устранением конкурентов. «Это очень серьезно», — отметил Путин.

Он назвал Фургала «представителем определенной партии» (ЛДПР — прим. ред.) и добавил, что партия до сих пор поддерживает Фургала. Путин добавил, что на посту губернатора Фургал работал «в целом исправно, старался, был лоялен к федеральным властям».

Комментируя протесты в Хабаровске, Путин подчеркнул, что понимает участников протестов, которые «голосовали за Фургала». «Но обвинения — серьезные. Это — не политическое преследование», — заверил Путин. Он напомнил, что с представителями других партий, включая и «Единую Россию», происходит то же самое. «Некоторые до сих пор отбывают наказание. Исключений нет», — считает Путин.

Он призвал дать следствию закончить работу по Фургалу, чтобы дело дошло до суда. Правоохранительная система, по словам Путина, должна «абстрагироваться» от любых политических пристрастий и «ко всем относиться одинаково».

О конфликте в Нагорном Карабахе

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился без участия извне. В этом уверен президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в этом районе и раньше были многочисленные «трения, мелкие стычки и перестрелки». Все это, в конечном итоге, и вылилось в нынешнюю эскалацию и войну.

Путин подчеркнул: позиция России по этому конфликту такая же, как и по всем другим подобным ситуациям — необходимо прекращение кровопролития и решение проблемы путем переговоров сторон.

Путин отметил: Армения не признала Карабах как независимую республику. «Карабах — тоже Азербайджан», — сказал Путин, пояснив, что такова ситуация с точки зрения международного права. Однако, продолжил он, в действительности ситуация сложнее, чем это записано в постулатах международного права. «Армяне Карабаха в свое время взялись за оружие, чтобы защитить свои жизни и достоинство», — напомнил Путин.

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При этом он указал, что Азербайджану должны быть возвращены 7 районов вокруг Карабаха. При этом статус Карабаха должен остаться неизменным и «передан на будущее как статус-кво» для дальнейших переговоров. При этом должна быть создана возможность общения Карабаха и Армении, для чего организован Лачинский коридор, напомнил Путин.

Он также добавил, что по трехстороннему соглашению о прекращении огня главное — это именно прекращение войны и сохранение жизней. Также важно, что стороны «останавливаются там, где стояли» на момент подписания соглашения. Само соглашение — основа для переговоров сторон, а все прочее — «технические моменты», уточнил Путин. Это справедливо и в отношении возможного увеличения количества российских миротворцев в Карабахе — если все стороны придут к такому решению.

Говоря о роли Турции в конфликте Путин напомнил: с самого начала Анкара настаивала на том, что защищает «правое дело Азербайджана», говоря о возврате территорий, оккупированных в 1990-х годах.

Также Путин выразил надежду, что в гуманитарной ситуации в Карабахе «международные посредники, наконец, перейдут от слов к делу (возвращение беженцев — прим. ред.), не только Россия будет помогать».

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О выплатах семьям с детьми

Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году, сообщил Владимир Путин.

Он напомнил, что в рамках этой программы выплаты получают семьи, в которых воспитываются дети от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Так, со следующего года нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет, доходы на каждого члена семьи в которых с учетом получаемых ими выплат не превышают прожиточного минимума, будет назначено пособие в размере прожиточного минимума на каждого ребенка. В этом году размер они получали на каждого ребенка по 0,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. «Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, как это будет отражаться на доходах на семьи, и с 1 января будем на каждого ребенка платить больше», — сказал президент.

Он также напомнил, что в этом году увеличен критерий определения нуждаемости семей, в которых воспитываются дети в возрасте от 0 до 1,5 лет. Теперь право на пособие получают те из них, доход в которых на каждого члена семьи не превышает 2-х прожиточных минимумов. Ранее он составлял 1,5 прожиточных минимума, установленных в регионе.

На таких же условиях, но из средств маткапитала, могут получать выплаты семьи с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Кроме того, семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до семи лет.

По инф. rosbalt.ru

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