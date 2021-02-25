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Предлагают быстрый заработок в соцсетях? Это могут быть мошенники!
|По инф. Российской газеты
|25 Февраля 2021 г.
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Новый дистанционный способ хищения денег стали использовать мошенники в социальных сетях. Они предлагают быстрый заработок или выигрыш, рассказали в пресс-службе московской полиции.
«Социальные сети — мощный инструмент общения и взаимодействия в современной реальности, чем и пользуются мошенники», — цитирует ТАСС сообщение. Злоумышленники входят в доверие к пользователям соцсетей и предлагают им различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу.
Гражданам следует быть бдительными при поступлении любых звонков или сообщений от неизвестных в соцсетях. Сотрудники полиции также напоминают, что важно беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением или предоставлением своих документов, а также не сообщать конфиденциальные данные из СМС незнакомым людям.
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