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Мошенники теперь просят оплатить онлайн поддельные квитанции

По инф. rosbalt.ru   
06 Декабря 2020 г.
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Мошенники придумали новый способ дурить клиентов банка. Они сообщают им о якобы возникших  долгах за услуги ЖКХ за время изоляции и просят оплатить онлайн поддельные квитанции или предоставить сведения о транзакциях.

Мошенники освоили новую схему отъема денег: пользуются изоляцией, гады!

Как сообщает пресс-служба ВТБ, несколько клиентов обратились в банк с описанием подобных ситуаций. Злодеи направляли им сообщение с требованием оплатить «долги по ЖКХ» и ссылкой для проведения платежа. Причем сумма варьировалась в среднем от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Если клиент игнорировал сообщения, мошенники звонили ему якобы от управляющей компании и убеждали в наличии «долга по квартплате». Выяснив способ оплаты и реквизиты карты, по которой проходил платеж, аферисты предлагали совершить «тестовую транзакцию для проверки» и сообщить им код из направленного СМС.

  • Если клиенты вводят реквизиты своих карт по направленным фейковым ссылкам, то становятся жертвами мошенников, подчеркивают в ВТБ. То же самое происходит при передаче своих данных во время телефонных звонков аферистов.

Информация о задолженности по ЖКХ всегда доступна в личном кабинете на сайте поставщиков коммунальных услуг либо можно позвонить в свою ТСЖ или ДУК. Нужно также учитывать, что, как правило, подобный перерасчет происходит по итогам всего календарного года, то есть не ранее января.

ВТБ обращает внимание граждан и управляющих компаний на подобные случаи и просит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.

А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

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