Мошенники придумали, как дурить покупателей интернет-магазинов

За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.

Люди заказывают товар, оплачивают его и позже получают купленную вещь в миниатюрном виде. Так, вместо бензопилы присылали секатор, вместо беговой дорожки — скакалку, вместо кастрюли — детскую пластмассовую кастрюльку, а вместо домкрата — его миниверсию весом в 30 грамм. Такие товары стоят не очень дорого.

Как правило, информацию о таких мошеннических сайтах люди получают через соцсети. На этих сайтах нет контактных данных, поэтому вернуть товар невозможно. Да и формально обвинить в серьезном преступлении мошенников сложно, так как они могут просто сослаться на ошибку при отправке товара.

Как отмечают шведские СМИ, обманутые люди чаще всего не хотят тратить время на разбирательства, так как денег было потрачено немного, времени на поиск мошенников может уйти предостаточно. Некоторые шведы тем не менее сообщили об обмане в полицию.

Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества при покупках в интернет-магазинах своим друзьям и знакомым.

Еще о печальных историях с жульем, чьими жертвами легко стать только - по ссылке.

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