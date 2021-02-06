|
За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.
- Люди заказывают товар, оплачивают его и позже получают купленную вещь в миниатюрном виде. Так, вместо бензопилы присылали секатор, вместо беговой дорожки — скакалку, вместо кастрюли — детскую пластмассовую кастрюльку, а вместо домкрата — его миниверсию весом в 30 грамм. Такие товары стоят не очень дорого.
Как правило, информацию о таких мошеннических сайтах люди получают через соцсети. На этих сайтах нет контактных данных, поэтому вернуть товар невозможно. Да и формально обвинить в серьезном преступлении мошенников сложно, так как они могут просто сослаться на ошибку при отправке товара.
Как отмечают шведские СМИ, обманутые люди чаще всего не хотят тратить время на разбирательства, так как денег было потрачено немного, времени на поиск мошенников может уйти предостаточно. Некоторые шведы тем не менее сообщили об обмане в полицию.
Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества при покупках в интернет-магазинах своим друзьям и знакомым.
- Еще о печальных историях с жульем, чьими жертвами легко стать только - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Всех желающих россиян могут вакцинировать от COVID-19 до июня
В России все желающие смогут сделать прививку от коронавируса до начала лета, заявил в эфире телеканала «Россия-1» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
-
Мошенники придумали, как дурить покупателей интернет-магазинов
За полтора прошедших месяца полиция Швеции получила почти сто жалоб от людей, пострадавших от новой схемы мошенничества в онлайн-торговле.
-
Слава, любовь и потери Ольги Матешко
Ольга Матешко примерила на себя более 70 ролей, но темноволосая лётчица из фильма «В бой идут одни «старики» до сих пор остаётся её главным персонажем.
-
До слёз: немецкая овчарка Пальма два года ждала своего хозяина на взлётке
В Интернете опубликован финальный трейлер фильма Александра Домогарова-младшего «Пальма». Это трогательная история о «русском Хатико» — немецкой овчарке Пальме, которая два года ждала своего хозяина в аэропорту.
-
Мир – не черно-белый… Но лишь бы кровавым не стал
Страсти кипят нешуточные: кумир некоторой части россиян, в основном молодых – оппозиционер Алексей Навальный – был то ли отравлен, то ли нет, он вернулся в Россию – и тут же был арестован, а теперь уже осужден (дали 2,8 года 2 февраля), он обнародовал скандальный фильм о пошло-помпезном «дворце Путина» – который, как объявлено официально, принадлежит старому знакомцу президента, олигарху Аркадию Ротенбергу… В защиту Навального проходят по всей стране несанкционированные митинги (преимущественно из людей до 35 лет). В Иркутске такой митинг то проходит совершенно мирно (23 января), то довольно жестко разгоняется (31 января, сто задержанных). Что, вообще, происходит?
-
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения
Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.
-
В Петербурге появится уполномоченный по защите прав инвалидов
В Санкт-Петербурге должен появиться уполномоченный по защите прав инвалидов. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Горшечников, один из авторов законопроекта об обеспечении доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры города.
-
Девятиклассники в феврале сдают русский устный: подробности об экзамене
Государственным экзаменам в России скоро будет дан старт. 10 февраля девятиклассники будут сдавать устный экзамен по русскому языку.
-
Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году
По итогам прошлого года средняя зарплата учителей московских школ составила 117,9 тысячи рублей. Она складывается не только из оклада, но и из различных стимулирующих выплат.
-
Богатства на 500 листов: завершена экспертиза совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко
Хамовнический районный суд, напомним, развел Петросяна и Степаненко 16 ноября 2018 года. Спустя месяц решение об этом вступило в законную силу. Однако совместно нажитое юмористы начали делить еще до начала процесса о разводе.
-
Украина начнет вакцинацию от коронавируса в феврале препаратом Pfizer
Украина сформировала поэтапный план вакцинации от COVID-19. Прививки жителям начнут ставить в феврале, цитирует «Интерфакс» главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.
-
Чиновницу минздрава отдали под суд за полумиллионную взятку
В Челябинске передано в суд уголовное дело начальницы управления лекарственного обеспечения региона по обвинению в получении взятки от крупной фармацевтической фирмы. Вину в совершении преступления фигурантка признала в полном объеме.
-
В Грузию можно будет попасть при наличии справки о вакцинации от COVID-19
В Грузию иностранцы смогут попасть с 1 февраля исключительно воздушным путем при предъявлении справки о получении вакцины от коронавируса, открытие сухопутных границ пока не планируется, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
-
Дмитрий Шепелев снова станет отцом!
На днях стало известно, что известный телеведущий Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз. Екатерина Тулупова, с которой шоумен живёт в гражданском браке, находится уже на большом сроке беременности.
-
Ликвидирован лагерь экоактивистов в Шиесе
Власти Архангельской области отчитались об уничтожении лагеря активистов на станции Шиес. Поморцы дежурили там, чтобы противостоять постройке мусорного полигона.
-
Беда в Дагестане: отравились 30 школьников
В дагестанском селе Арани после отравления 30 школьников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
-
Ушел из жизни бывший главком ВМФ Владимир Высоцкий
Адмирал Владимир Высоцкий — бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России — скончался.
-
О новых законодательных инициативах в сфере здоровья граждан рассказал Михаил Романов
В Госдуме рассмотрено несколько законодательных инициатив в сфере охраны здоровья граждан. Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия», назвал этот процесс продолжением работы по укреплению иммунитета россиян к болезням и по борьбе с пропагандой запрещенных веществ.
-
Михаил Ефремов «исчез» из колонии?..
Актера Михаила Ефремова перевели из ИК-4 Белгородской области. Защита отказывается сообщать, где он сейчас находится.
-
Непростой выбор простенького утюга
Утюг – один из самых необходимых помощников в домашнем хозяйстве. Этот предмет быта должен быть в каждом доме. Ассортимент современных моделей достаточно велик и диапазон цен соответствующий. Поэтому, чтобы подобрать привлекательный вариант за подходящую цену, необходимо разбираться в основных характеристиках современных утюгов для глажки одежды, которые и будут рассмотрены в данной статье.