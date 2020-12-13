Автоплатеж может нести подключившему его не только комфорт

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Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
Что такое автоплатеж?
Популярный для большинства российских пользователей автоплатеж, может нести в себе скрытую угрозу. Об этом сообщают специалисты, ссылаясь на участившиеся жалобы со стороны клиентов. Как отмечают эксперты, данная ситуация, по большей части, складывается по неосторожности самих держателей банковских карт и счетов.
Сам по себе автоплатеж – это списание средств со счетов клиентов в пользу того или иного поставщика услуг на регулярной основе. Его преимущество заключается в том, что не требуется участия пользователя. В то же время, есть и ряд негативных последствий. Одно из основных – неконтролируемость данного процесса.
В Роскачестве называют услугу автоплатежа в целом полезной и безобидной, однако аналитик-исследователь цифровых продуктов Эльвира Насибулина утверждает, что не все так прозрачно и открыто, как это кажется на первый взгляд.
Реквизиты при подключении автоплатежа нужно указывать правильно
Одной из ключевых неосторожностей плательщиков при подключении услуги автоматического списания средств, является неправильно введенные реквизиты. В данном случае, может оказаться, что на протяжении нескольких месяцев денежные средства будут уходить в неправильном направлении.
Вернуть их, как утверждают специалисты, все же можно, однако для этого потребуется приложить немалые усилия, доказав, что платежи были совершены именно тем лицом, которое надумало сделать возврат.
Когда автоплатеж подключать не стоит?
Не всегда полезной может оказаться услуга автоплатежа и в тех случаях, когда с ее помощью оплачиваются разного рода онлайн-услуги, пополняется счет телефона или же прочего сервиса. Может произойти так, что клиент попросту перестанет пользоваться ими, однако не подумает о своевременном отключении услуги автоматического списания средств в адрес поставщика.
В данном случае вернуть деньги вряд ли получится, так как по факту условия договора были выполнены, а услуга оплачена в полном объеме. Следует учитывать, что подобного рода случаи нередко встречаются в России. Таким образом, клиенты несколько месяцев платят за те сервисы, которыми долгое время не пользуются.
Как используют автоплатеж мошенники
Реже, но, тем не менее, встречаются в России и случаи, когда злоумышленники, используя систему автоматического платежа, производят кражу денежных средств. Физически это осуществляется при помощи установки стороннего программного обеспечения на устройство жертвы.
Проще говоря, существует ряд шпионских программ, которые, получив доступ к девайсу пользователя, самостоятельно могут внести изменения в официальное ПО, например, клиент-банк, после чего денежные средства со счетов владельца могут быть выведены.
Для того чтобы уберечь себя от кражи, специалисты рекомендуют пользоваться исключительно проверенными программными продуктами, а также устанавливать на смартфон или планшет антивирусную программу. Такая мера позволит предотвратить намерения мошенников и сохранить денежные средства.
Разные технологические решения, конечно, делают нашу жизнь более комфортной, упрощают определенные процессы, связанные с финансами. Например, уже невозможно представить себе жизнь без онлайн-платежей. Таким образом удобно оплачивать услуги ЖКХ, образование, перечислять зарплату, делать покупки и прочее. Но можно, ошибившись, средства отправить совсем не туда, а потом потерять время, чтобы их вызволять, или поддаться на удочку мошенников, которые представляются разными официальными лицами, и пополнить им кошельки, опустошив одновременно свой. То есть технологические решения как бы прекрасные, но с оговоркой. И хорошо, если речь здесь будет идти о копейках – и чужим не жалко, и нам опыт. Ну, а если потери будут большие? Этого как раз хотелось бы избежать.
Автоплатеж на первый взгляд технология очень удобная. С подключенной услугой деньги списываются по нужным платежам сами, хозяину не надо об этом делать себе напоминания, нервничать, что он может просрочить выплату, постоянно иметь в виду какое-то время «ч» и т.д. Но с другой стороны автоплатеж может нести и опасность средствам клиента. Во что это может вылиться, рассказали эксперты агентства «Прайм». В частности, специалисты считают, что часть списываемых ежемесячно средств может уходить не по назначению, а иногда и вовсе перенаправляться на счета злоумышленников.
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