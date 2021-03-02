Позор: Медсестру за полвека работы наградили грамотой и чахлой хризантемой

В Новосибирске ветерана труда за многолетнюю беспорочную работу в здравоохранении после ухода на пенсию наградили грамотой и несвежего вида веткой кустовой хризантемы. Как рассказала НГС дочь женщины, ее мама была очень расстроена такой оценкой 55 лет работы, в том числе, в условиях пиковых нагрузок. (Конечно, неприятно, что человека за такую работу так отблагодарили, как в душу плюнули. - прим. МГ.)

По словам 73-летней Тамары Головкиной, которая более полувека была процедурной медсестрой, на торжественной церемонии награждения бывших сотрудников поликлиники № 18 получила почетную грамоту и хризантему.

«Поликлинике нашей 35 лет исполнилось, нас пригласили на церемонию в администрацию Ленинского района — там и бывший главврач была, Алла Борисовна Янович, и замминистра здравоохранения НСО Елена Аксенова. Вообще, у меня 55 лет стажа, то есть я 35 лет тут отработала, а до этого — в поликлинике № 14. И вот, кроме этой картоночки — благодарности — да хризантемки, мне ничего не вручили. Уж не знаю, почему так. Мне ничего уже не надо, просто обидно, что такая благодарность», — рассказала Тамара Головкина.

Дочь пенсионерки Инна Славкина рассказала, что мать уволилась на прошлой неделе — ей стало тяжело справляться с нагрузками, которые увеличились в период активной вакцинации. По словам Инны, ее мама думала, что благодаря огромному стажу и статусу ветерана труда ей дадут слово, и даже приготовила речь. После «церемонии» пенсионерка была очень разочарована и расстроена и, по словам дочери, «проплакала весь вечер».

«Думали, что будет совсем по-другому. Такой огромный стаж работы, столько было ею сделано — мама у меня ветеран труда. И наградить ее одним цветочком и благодарностью за многолетний труд, когда, извините меня, какой-то там ЮрКисс получает госнаграду. Это я просто для сравнения. Ну и можно же было все по-человечески сделать, речь, например, маме предоставить. Мама же готовилась к ней. Или хотя бы букет роз вручить, а не ветку хризантемы. Но в итоге ничего. Позор и унижение эта церемония», — заявила Инна Славкина.

Главный врач поликлиники № 18 Татьяна Пепеляева пояснила, что инициатива церемонии, приуроченной к юбилею учреждения, принадлежит самой поликлинике, и у бюджетного учреждения денег на дорогие подарки нет. «Мы могли, допустим, это вообще никак не организовывать, просто мы решили вспомнить всех наших коллег, отметить, что мы их помним, поэтому вручили кому грамоты, кому — благодарственные письма», — добавила она.

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По инф. rosbalt.ru

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