Скандал с ЮрКиссом: «Это уже давняя практика — награждать деток близких Путину людей»

Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего певца ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность». Журналисты выяснили, что это в общем-то обычная практика — дети близких к Путину людей получают такие награды только так.

ЮрКисс (настоящее имя — Юрий Киселев) — сын близкого к президенту бизнесмена, владельца «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. Именно он, к примеру, организовывал представление, на котором Владимир Путин, тогда глава правительства, запел. Было это в 2010 году.

Кстати, женщину, которая беседует с Путиным на этом видео, зовут Елена Север. Она мать ЮрКисса и жена Владимира Киселева.

Сын Владимира Киселева, несмотря на постоянную ротацию на площадках, которые контролирует его папа, не пользуется большой популярностью. Во время интервью с исполнителем Егором Кридом журналист Юрий Дудь назвал музыку ЮрКисса «чехословацкой эстрадой 1974 года». Карел Готт, наверное, в этот момент перевернулся в гробу.

В общем, с «большим вкладом в развитие отечественной культуры и многолетней плодотворной деятельностью» все понятно. Собственно все понятно и с этим награждением. На самом деле это уже давняя практика — награждать деток близких Владимиру Путину людей.

Еще в 2007 году президент России Владимир Путин наградил сына и брата тогдашнего главы ФСБ Николая Патрушева государственными наградами. За трудовые успехи и многолетнюю работу 62-летний Виктор Патрушев, работающий в АО «МегаФон», получил орден Дружбы, а 26-летний советник главы совета директоров «Роснефти» Андрей Патрушев был награжден орденом Почета.

В конце 2013 года Владимир Путин подписал указ о награждении гражданок Финляндии Елены Тимченко и Ксении Франк Орденами Дружбы. Это супруга и дочь Геннадия Тимченко, близкого Владимиру Путину бизнесмена.

В 2015 году Путин наградил сына Игоря Сечина Ивана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за «многолетний добросовестный труд». Тогда награждение 25-летнего Сечина, проработавшего в «Роснефти» менее года, также вызвало возмущенные комментарии.

В ноябре 2019 года Путин наградил сына своего тренера по дзюдо Михаила Рахлина орденом Почета «за заслуги в области физкультуры и спорта».

Если в этот список добавить «теплые места», которые занимают дети высокопоставленных родителей, то не исключено, что этот текст никогда не кончится.

Тем более, что, как подсчитало издание «Проект», в России ежегодно десятки тысяч человек получают государственные, региональные и ведомственные награды. И это больше, чем при Советском Союзе даже в брежневский период.

Нужно уточнить, что медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — это не орден, а именно медаль. То есть награда ниже статусом, чем орден. И ею награждены тысячи россиян. И среди них много артистов, в том числе и неизвестных широкой публике.

Да и процесс девальвации государственных наград идет давно, и награждение ЮрКисса это только подтверждает. Тем не менее, оно выглядит настолько нелепым, что люди не смогли промолчать. Правда, сам Юрий Киселев попытался оправдаться и даже рассказал, чем обязан такой наградой. Оказывается, ему ее вручили за организацию концертов в Донецке и в Крыму.

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По инф. rosbalt.ru

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