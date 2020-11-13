Культурный Интернет: взглянем на безумие творческой «Стихии»?

Нынешний обзор культурных мероприятий Интернета оказался под ударом «Стихии». Именно такое название получил поэтический вечер на «вирусную тему» с участием известных артистов, политиков и журналистов. Давайте же узнаем, как культурный мир переживает непростую коронавирусную эпоху!

«СТИХиЯ»

Московский театр «Школа современной пьесы» представляет традиционный клубный вечер «СТИХиЯ». Каждый год ШСП собирает на своей сцене известных поэтов, артистов, режиссеров, политиков, писателей, журналистов, композиторов.

Каждый вечер уникален, а состав участников может быть непредсказуем.

«Все проходит, пройдет и пандемия коронавируса», — так организаторы решили обозначить основную идею клубного вечера в этом году, связать ее с темой стихийных эпидемий разных лет и найти отражение этой темы в литературе и музыке. Поэтому этот клубный вечер, который, как обычно пройдет в день рождения Царскосельского лицея, получил название «СТИХиЯ во время чумы».

Как смотреть и слушать:

Присоединиться к поэтическому вечеру можно в специальном разделе культурного портала.

«Девочка Надя, чего тебе надо?»

На сцене Московского театра «Современник» прошла премьера спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?» по киноповести советского автора Геннадия Шпаликова.

«Есть какая-то идея, ради чего стоит жить?» – спрашивает главная героиня спектакля «Девочка Надя, чего тебе надо?». Спрашивает и как будто не находит ответа. Да и может ли вообще человек честно и бесстрашно ответить на этот проклятый вопрос?

Надя Смолина, она же девочка Надя, она же молодая мать, она же достойный член советского общества и кандидат в депутаты. И, наконец, она же героиня последней киноповести Геннадия Шпаликова — одного из самых парадоксальных художников 60-х.

Как утверждает «Современник» , этот уникальный текст Шпаликов писал, уже будучи бездомным сценаристом, по ночам в зале Центрального телеграфа на телеграфных бланках и посылочных формулярах. В нем горячая, не допускающая компромиссов вера в некую «идею» оборачивается крушением всех романтических мечтаний.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на спектакль можно в специальном разделе культурного портала.

«Пой, гармонь-саратовчанка!»

Под конец окунёмся в мир народной музыки. Трансляция сольного концерта народного ансамбля саратовских гармоник «Озорные колокольчики» на портале «Культура.РФ» однозначно послужит делу широкой пропаганды не только инструментального исполнительского искусства, но и саратовской гармоники, как уникального народного инструмента.

Народный ансамбль саратовских гармоник «Озорные колокольчики», дирижер Александр Вейс – неоднократный лауреат областных, Всероссийских и международных фестивалей и смотров-конкурсов.

Ведущие: Наталья и Евгений Зобковы – лауреаты областного конкурса «Парад достижений народного творчества Саратовской области «Огней так много золотых» в номинации «Лучший ведущий».

Как смотреть и слушать:

Послушать народных исполнителей можно будет 14 ноября в 11.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

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