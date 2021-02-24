Попавшая под ботинок силовика петербурженка хочет узнать имя своего обидчика

Жительница Луги (Ленинградская область) Маргарита Юдина призвала Министерство внутренних дел разгласить личность силовика, который ударил ее в живот в ходе несанкционированного протеста. Мы рассказывали об этом вопиющем случае...

По мнению адвокатов, в том, как сотрудник органов принес ей извинения, были нарушения. По закону медучреждения исключены из списка мест, где работники правоохранительной системы могут извиняться перед гражданами.

Юдина, которая является многодетной матерью и живет в ужасных условиях, также потребовала от МВД денежной компенсации за инцидент.

23 января на петербургском митинге протеста правоохранитель, которого считают омоновцем или сотрудником патрульно-постовой службы (ППС), ударил заступившуюся за задержанного активиста Маргариту Юдину в живот, после чего ее госпитализировали. В больницу к ней пришел ударивший ее силовик в маске, он назвался Колей и извинился перед пострадавшей. Молодой человек объяснил, что отшвырнул ее ногой с пути, не видя, кто перед ним из-за запотевшего забрала на шлеме.

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По инф. rosbalt.ru

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