Избитая полицейским петербурженка: «За него весь день просили»

Жительница Ленобласти Маргарита Юдина, которую сотрудник полиции отшвырнул ногой при задержании участника митинга протеста, пожалела, что простила силовика. В интервью она пояснила, что «за него целый день просили». Женщина до сих пор чувствует себя не очень хорошо: болит голова, все время тошнит и она не может ничего есть.

Маргарита Юдина, которую полицейский на протестной акции в Петербурге ударил в живот ногой, поделилась в интервью « Новой газете » деталями произошедшего. Она рассказала, как у нее брали показания, как уговаривали потом простить обидчика, как и что написали в выписке из больницы.

54-летняя женщина живет в Луге в Ленобласти, а в Петербург поехала «на протестное собрание, за свободу политзаключенных и Алексея Навального, против коррупции и беспредела». Травму она получила вечером.

«Думала, что все разошлись, и вдруг откуда ни возьмись появляются омоновцы. Какая глупость. Зачем они нужны были, когда уже почти все разошлись, зачем эта бессмысленная акция устрашения? — говорит Юдина. — Потом я увидела, что ведут парнишку. Я вышла навстречу, сказала: „Опомнитесь, что вы делаете?“ И вижу летящий в меня омоновский сапог».

Женщина потеряла на некоторое время сознание, а какие-то прохожие отвели ее на Московский вокзал в поисках медпункта.

«Подъехала полиция, взяли у меня показания. Записали с моих слов, я подписала», — отметила Юдина и добавила, что больше никаких бумаг подписать ей не предлагали.

«Я не знаю, проводится ли кем-либо вообще какая-нибудь проверка, какие-то официальные процедуры. Меня ни о чем не спрашивали и ни о чем не уведомляли. Я не удивлюсь, если узнаю, что официально никакого происшествия вообще не было».

Извиняться к Маргарите Юдиной пришли сразу после реанимации — полковник Сергей Музыка, а с ним какая-то девушка. Они извинились за действия своего подчиненного, полицейского из МВД. До двух часов дня 24 января Юдина пробыла в реанимации, а потом ее перевели в общую палату. В соседней комнате, по словам потерпевшей, сидел полицейский. При этом с женщины, по ее словам, сняли всю одежду, и из-за постоянного присутствия правоохранителя она не имела возможности даже сходить в туалет. Кроме того, с головы пациентки слетела повязка, а новую ей не наложили. Она полагает — «чтобы перед прессой страшно не выглядела».

На следующий день снова пришла та же пара, что и накануне. Юдиной вручили сок, фрукты, печенье и снова принесли извинения за сотрудника, сказав, что он «парень хороший, молодой, перспективный, и не нужно губить его карьеру». Позже зашел и сам обидчик с цветами, представившийся Николаем.

«Честно говоря, этот парень лукавил сильно. Он сказал, что якобы снежком в него кинули и набрызгали перцовым газом из баллончика, отчего у него забрало на шлеме запотело, и он плохо видел, что происходит. А я помню эту ситуацию. Вот было поднято или опущено забрало… Помню летящий в меня сапог… Да, я помню его глаза, на меня направленный взгляд. Значит, поднято у него было забрало», — вспоминает Юдина.

По ее словам, на просьбу простить она ответила: «Да ладно, хорошо», объяснив, что она мягкий человек. Женщина отметила, что вместо того, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, полицейские только просили ее простить и забыть, а в выданном ей в больница выписном эпикризе обстоятельства получения травмы не указаны.

«Я даже не знаю, направлял ли НИИ Скорой помощи официальную информацию о травме в полицию», — пояснила Юдина.

Перед выпиской женщине устроили интервью 78-му каналу.

«Я им объяснила: то, что я скажу, вы не покажете. Да нет, говорят, просто расскажите, как самочувствие, как медобслуживание? Без политики. И главное: вы его простили? Нам надо это услышать. Я еще подумала: ну что вы прицепились к этому прощению? Это личное дело мое, простила я его или нет. Но сказала: ладно, я православный человек, прощаю», — рассказала Юдина.

По словам женщины, на самом деле, речь вообще не идет о личном конфликте.

«Поймите, он же не меня бил. Не Риту Юдину. На моем месте мог оказаться любой человек. Любая женщина. Каждая могла получить под дых. Речь не о личных счетах. Дело в поведении полиции и ОМОНа. Голова плохо работала, не догадалась у полицейских спросить: то есть мы вам удар ногой в живот должны прощать, а вы за картонный стаканчик на пять лет уголовные дела оформляете? Плохо мне было, еще полумертвая была, не сообразила», — признала Маргарита Юдина.

Напоследок женщина заявила, что хочет, чтобы ударившего ее человека нашли, назвали по имени и наказали, как положено по закону.

Тем временем в сети собирают подписи под петицией в защиту женщины. За нее, к слову, сперва вступился депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он отправил запросы в СК и Генпрокуратуру о возбуждении дела против полицейского, пнувшего женщину в живот, но позже отозвал их. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Доводы полиции парламентарию показались убедительными.

«Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав. Это серьезно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы», — объяснил народный избранник.

Также Хинштейн заявил об опасности, которую представляют организаторы «новых майданов», пытающиеся опорочить силовиков, «изображая их палачами и карателями».

«Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах. Оплошность одного бойца не должна бросать тень на всех», — заключил Хинштейн.

Волна несанкционированных протестов прошла в РФ после того, как 18 января Химкинский суд арестовал политика Алексея Навального на 30 суток по заявлению ФСИН до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по указанному делу. Рассмотрение требования ФСИН о замене политику условного срока на реальный должно состояться 2 февраля.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...