Пострадавшая на акции петербурженка вновь оказалась в больнице

Маргариту Юдину, которую полицейский ударил в живот на несанкционированной акции в Петербурге, повторно госпитализировали.

«Маргариту Юдину снова госпитализировали», — отмечается в сообщении.

Накануне к женщине домой приходили сотрудники прокуратуры и люди, вероятно, работающие в органах опеки. После стало известно, что состояние женщины ухудшилось.

ГУ МВД по Петербургу занялось проверкой по факту ЧП на протестной акции. Женщину посетил с извинениями начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ Сергей Музыка. Омоновец, как сообщали СМИ, тоже пришел к Юдиной с извинениями. Он назвал случай личной трагедией и объяснил, что до произошедшего к нему был применен газ. Кроме того, добавил он, у него якобы запотело забрало.

По теме:

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее отправивший запросы в СК и Генпрокуратуру о возбуждении дела против полицейского, который ударил женщину в живот, отозвал их. По его словам, он обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры.

«Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав», — отметил он.

Случай вызвал широкую огласку, было опубликовано видео происшествия. Юдина заявляла, что намерена обратиться в СК по поводу инцидента 23 января.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...