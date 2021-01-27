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Пострадавшая на акции петербурженка вновь оказалась в больнице
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2021 г.
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Маргариту Юдину, которую полицейский ударил в живот на несанкционированной акции в Петербурге, повторно госпитализировали.

Пострадавшая от удара силовика в живот на акции в Петербурге снова оказалась в больнице

«Маргариту Юдину снова госпитализировали», — отмечается в сообщении.

Накануне к женщине домой приходили сотрудники прокуратуры и люди, вероятно, работающие в органах опеки. После стало известно, что состояние женщины ухудшилось.

ГУ МВД по Петербургу занялось проверкой по факту ЧП на протестной акции. Женщину посетил с извинениями начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД РФ Сергей Музыка. Омоновец, как сообщали СМИ, тоже пришел к Юдиной с извинениями. Он назвал случай личной трагедией и объяснил, что до произошедшего к нему был применен газ. Кроме того, добавил он, у него якобы запотело забрало.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн, ранее отправивший запросы в СК и Генпрокуратуру о возбуждении дела против полицейского, который ударил женщину в живот, отозвал их. По его словам, он обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры.

«Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на нее среагировав», — отметил он.

Случай вызвал широкую огласку, было опубликовано видео происшествия. Юдина заявляла, что намерена обратиться в СК по поводу инцидента 23 января.

По инф. rosbalt.ru

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