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За женщиной, которую силовик ударил в живот, организовали тотальную слежку
По инф. polit.ru   
16 Февраля 2021 г.
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За 54-летней Маргаритой Юдиной, которую силовик после митинга 23 января ударил в живот, организовали слежку и контроль. Детей женщины пришлось отправить на конспиративную квартиру, рассказал адвокат Евгений Смирнов.

Адвокат женщины, которую силовик ударил в живот: за нами организовали тотальную слежку

По его словам, дело отличается тем, что женщина — потерпевшая, но за ней и всеми остальными, кто причастен к этой истории, установили «тотальную слежку». За ними везде ходили люди, ездили машины, пытались контролировать действия, но не воспрепятствовали ничему, отметил Смирнов.

«[В больницу] приходили люди, в том числе, журналисты, вели подпольную съемку. Превратили палату Маргариты в проходной двор», — сказал юрист.

Была опасность, что детей могут забрать и затем шантажировать Юдину, добавил адвокат. После того, как пострадавшую выписали из клиники, она стала жить в конспиративной квартире вместе с сыновьями и дочерью.

Юдина рассказала «Дождю», что помнит глаза человека, который ударил ее. Ранее в соцсетях публиковали информацию о том, что у него "запотело забрало", и якобы поэтому произошел инцидент.

  • Женщина призналась, что надеялась на искренность тех, кто просил прощения. Однако, по ее мнению, это сделано на камеру. Также она заявила, что имя того, кто ударил, не разглашают. Она сомневается, что силовик, который извинился перед ней, действительно тот, который толкнул ее. Юдина уточнила, что в больнице врачи просили коллег изменить в документах ее «тяжелое состояние» на «среднее».

Маргарита Юдина пострадала на протестной акции 23 января в Петербурге. Женщина шла к метро около площади Восстания и увидела задержание молодого человека. Он пыталась заступиться за него, но полицейский ударил ее ногой в живот. Она упала и ударилась головой об асфальт. Юдину доставили в реанимацию. Инцидент запечатлели на видео, которое затем попало в СМИ.

На следующий день в больницу к Юдиной пришел глава управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Петербурга полковник Сергей Музыка. Он извинился перед пострадавшей. Затем свои извинения принес и сам полицейский. Позже женщина рассказала, что за него «весь день просили» и ей пришлось принять извинения.

26 января Юдиной снова стало плохо и ее госпитализировали. Она жаловалась на головную боль, тошноту и отсутствие аппетита. Когда пострадавшая заявила, что намерена подать заявление в СК на полицейского, к ней домой пришли сотрудники прокуратуры и органов опеки. Они заинтересовались условиями, в которых живет ее несовершеннолетняя дочь. Власти подняли вопрос о том, почему ее сыновья не пошли в армию.

Polit.ru

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