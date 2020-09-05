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Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I
|По инф. portal-kultura.ru
|05 Сентября 2020 г.
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Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I.
Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Гатчина».
Комнаты императора Николая I в Арсенальном каре Гатчинского дворца теперь доступны для посещения. В частности, можно посетить Малый и Большой военный кабинеты, Приемную, Камердинерскую и служебные помещения.
В Музее уточнили, что посещение комнат возможно только в составе экскурсионных групп. Покои императора были недоступны для посетителей в течение 80 лет.
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