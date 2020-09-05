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Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I
По инф. portal-kultura.ru   
05 Сентября 2020 г.
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Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I.

Под Петербургом впервые за 80 лет открыли комнаты Николая I

Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Гатчина».

Комнаты императора Николая I в Арсенальном каре Гатчинского дворца теперь доступны для посещения. В частности, можно посетить Малый и Большой военный кабинеты, Приемную, Камердинерскую и служебные помещения.

В Музее уточнили, что посещение комнат возможно только в составе экскурсионных групп. Покои императора были недоступны для посетителей в течение 80 лет.

  • С конца июля в Гатчинском Дворцовом парке отменены бесплатные билеты на вход. Об этом сообщили в пресс-службе государственного музея-заповедника. В администрации учреждения также напомнили, что при входе в парк рекомендуется надевать маски.
  • Вход в Дворцовый парк Гатчины открылся после снятия ограничений, 2 июля. Для контроля количества посетителей в парке при входе всем выдавался бесплатный билет.

По инф. portal-kultura.ru

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