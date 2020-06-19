В московском Парке Горького восстанавливают беседки XIX века

В Москве продолжили реставрацию беседок-ротонд в Парке Горького. Отметившие почти два столетия, они давно нуждались в реставрации кровли, фундамента и колонн.
Белокаменные беседки-ротонды были построены в начале XIX века на территории Голицынской больницы по проекту архитектора Матвея Казакова. Они входят в число объектов культурного наследия федерального значения.
«До реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Особенно сильно износилась кровля беседок: деревянные стропила и мауэрлаты сгнили, металлическая часть куполов тоже требовала замены. На первом этапе специалисты усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд.
Потом полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Это были самые масштабные и длительные работы. После чего отреставрировали белокаменный антаблемент. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов, — пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Завершить работы планируется до конца сентября.
Кстати, в ближайшее время запланирована реставрация грота графа Орлова в Нескучном саду. Садово-парковое сооружение было построено в конце XVIII века. Реставрацию проведут впервые за всю историю существования грота. Специалисты приведут в порядок каменную кладку, а также восстановят исторический облик смотровой площадки.
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