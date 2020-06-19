ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В московском Парке Горького восстанавливают беседки XIX века
По инф. Российской газеты   
19 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Москве продолжили реставрацию беседок-ротонд в Парке Горького. Отметившие почти два столетия, они давно нуждались в реставрации кровли, фундамента и колонн.

В московском Парке Горького восстанавливают беседки XIX века

Белокаменные беседки-ротонды были построены в начале XIX века на территории Голицынской больницы по проекту архитектора Матвея Казакова. Они входят в число объектов культурного наследия федерального значения.

«До реставрации ротонды находились в плачевном состоянии. Особенно сильно износилась кровля беседок: деревянные стропила и мауэрлаты сгнили, металлическая часть куполов тоже требовала замены. На первом этапе специалисты усилили и отреставрировали фундамент беседок-ротонд.

Потом полностью перебрали и отшлифовали белый камень колонн, заменив их металлические сердечники. Это были самые масштабные и длительные работы. После чего отреставрировали белокаменный антаблемент. Теперь реставраторам предстоит завершить восстановление деревянных конструкций кровли и куполов, — пояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Завершить работы планируется до конца сентября.

Кстати, в ближайшее время запланирована реставрация грота графа Орлова в Нескучном саду. Садово-парковое сооружение было построено в конце XVIII века. Реставрацию проведут впервые за всю историю существования грота. Специалисты приведут в порядок каменную кладку, а также восстановят исторический облик смотровой площадки.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 