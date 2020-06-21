Петербуржцы заплатили штраф за медсестру с расстегнутым комбинезоном

Жители Петербурга скинулись на уплату штрафа 20-летней медсестре временного госпиталя «Ленэкспо» Анастасии Муравьевой, которую ранее заметили на рабочем месте в расстегнутом комбинезоне.

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«Добрые люди нашли меня в соцсети по имени и фамилии, предложили помощь. Вчера начали сбор средств. Получилось 17 тысяч. Меня оштрафовали на 15 тысяч. Остальное отправила в фонд помощи детям с онкологией «Настенька», — сказала девушка.

Муравьева рассказала, что расстегнула комбинезон и сняла капюшон потому, что ей стало плохо из-за нехватки воздуха.

«Вентиляции нет, костюмы не дышат. Работаешь, как в парилке. Сказали, что по камерам видеонаблюдения отследили. В тот момент в приемном не было больных пациентов», — отметила девушка.

По словам медсестры, с 25 мая из «Ленэкспо» ее перевели на основную площадку Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. За все время работы с коронавирусными пациентами с 4 мая она сдавала три раза анализ на COVID-19 и один раз делала КТ. Обследования показали отсутствие инфекции.

Напомним, Василеостровский суд Петербурга признал Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Девушка не использовала средства индивидуальной защиты. Нарушение зафиксировали камеры 15 мая — во время визита губернатора города в «Ленэкспо».

Работать в полной экипировке, прямо скажем, непросто. В костюмах жарко и неудобно, очки давят, а дышать в респираторах не так удобно, как кажется. Только вот без защиты находиться в красной зоне очень опасно. Заразиться коронавирусной инфекцией - легче легкого, а вот вылечиться... А что касается истории этой медсестры, то достаточно было сделать выговор, а не доводить до штрафа. Спасибо неравнодушным горожанам, что не прошли мимо.



По инф. rosbalt.ru

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