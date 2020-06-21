Петербуржцы заплатили штраф за медсестру с расстегнутым комбинезоном

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
«Добрые люди нашли меня в соцсети по имени и фамилии, предложили помощь. Вчера начали сбор средств. Получилось 17 тысяч. Меня оштрафовали на 15 тысяч. Остальное отправила в фонд помощи детям с онкологией «Настенька», — сказала девушка.
Муравьева рассказала, что расстегнула комбинезон и сняла капюшон потому, что ей стало плохо из-за нехватки воздуха.
«Вентиляции нет, костюмы не дышат. Работаешь, как в парилке. Сказали, что по камерам видеонаблюдения отследили. В тот момент в приемном не было больных пациентов», — отметила девушка.
По словам медсестры, с 25 мая из «Ленэкспо» ее перевели на основную площадку Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. За все время работы с коронавирусными пациентами с 4 мая она сдавала три раза анализ на COVID-19 и один раз делала КТ. Обследования показали отсутствие инфекции.
Напомним, Василеостровский суд Петербурга признал Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Девушка не использовала средства индивидуальной защиты. Нарушение зафиксировали камеры 15 мая — во время визита губернатора города в «Ленэкспо».
Работать в полной экипировке, прямо скажем, непросто. В костюмах жарко и неудобно, очки давят, а дышать в респираторах не так удобно, как кажется. Только вот без защиты находиться в красной зоне очень опасно. Заразиться коронавирусной инфекцией - легче легкого, а вот вылечиться... А что касается истории этой медсестры, то достаточно было сделать выговор, а не доводить до штрафа. Спасибо неравнодушным горожанам, что не прошли мимо.
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.
Уже в 2040 году любой из жителей Земли сможет почувствовать вкус еды, которую ест другой человек. Такой прогноз содержится в «белой книге» (White paper) японского министерства науки и техники, которое с 1970 годов регулярно выпускает сценарии того, куда людей «заведет» прогресс.
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В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили ночью, оставив записку с обещаниями вернуться. (Настоящий сюжет для фильма, согласитесь? - прим. МГ.)
Даже сегодня считается плохой приметой называть ребенка именем умершего родственника, особенно с трагической судьбой. Существовали подобные суеверия и на Руси. Тем не менее иногда детей нарекали «несчастливыми» именами. Причем в этот момент родители младенца преследовали вполне конкретную цель.
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