Медсестре выписали штраф за расстегнутый комбинезон

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.
«Расстегнут комбинезон, не надет капюшон, не используются защитные очки», — рассказали в объединенной пресс-службе судов.
Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений. Медсестру оштрафовали на 15 тыс. рублей.
Добавим, что Госпиталь для ветеранов войн не в первый раз привлекает внимание общественности и правоохранительных органов. Так, в начале мая пациенты жаловались на условия во временном госпитале в «Ленэкспо», которым заведует учреждение.
Работать в полной экипировке, прямо скажем, непросто. В костюмах жарко и неудобно, очки давят, а дышать в респираторах не так удобно, как кажется. Только вот без защиты находиться в красной зоне очень опасно. Заразиться коронавирусной инфекцией - легче легкого, а вот вылечиться... А что касается истории этой медсестры, то достаточно было сделать выговор, а не доводить до штрафа.
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
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Прокуратура Киргизии потребовала признать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Напомним, в этой среднеазиатской республике бывшего СССР произошла смена власти - что сопровождается "разборками в элитах"...
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Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.
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