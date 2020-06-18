Медсестре выписали штраф за расстегнутый комбинезон

Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.

«Расстегнут комбинезон, не надет капюшон, не используются защитные очки», — рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений. Медсестру оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Добавим, что Госпиталь для ветеранов войн не в первый раз привлекает внимание общественности и правоохранительных органов. Так, в начале мая пациенты жаловались на условия во временном госпитале в «Ленэкспо», которым заведует учреждение.

Работать в полной экипировке, прямо скажем, непросто. В костюмах жарко и неудобно, очки давят, а дышать в респираторах не так удобно, как кажется. Только вот без защиты находиться в красной зоне очень опасно. Заразиться коронавирусной инфекцией - легче легкого, а вот вылечиться... А что касается истории этой медсестры, то достаточно было сделать выговор, а не доводить до штрафа.

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По инф. rosbalt.ru

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