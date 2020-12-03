Петербуржцы на новогодние праздники останутся без развлечений

В связи с ростом числа заболевших COVID-19 в Петербурге вводятся дополнительные ограничения. Обновленные правила коснулись, в частности, ресторанов, театров, музеев.

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Так, с 4 декабря запрещается доступ посетителей в аквапарки и океанариумы, в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств. Кроме того, запрещен доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Также с 4 декабря ужесточаются требования к проведению любых мероприятий численностью более 50 человек — как в помещениях, так и на открытом воздухе.

Помимо этого, с 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

Ограничения затронули организации дополнительного образования, как государственные, так и частные. С 14 декабря по 15 января им запрещено реализовывать дополнительные общеразвивающие программы в помещениях.

На период новогодних праздников установлены дополнительные требования.

«С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью. При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать».

Также с 30 декабря по 10 января запрещен доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, «если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря». Причем под запрет попали и автобусные экскурсии.

В этот период нельзя проводить в помещениях любые мероприятия, на которых присутствует более 50 человек. Закрыт будет и Ленинградский зоопарк.

Конечно, такие ограничения вряд ли могут кого порадовать, но нужно понимать, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге очень серьезная, и допустить ее ухудшения просто нельзя. Поэтому нужно запастись терпением и побыть дома. Никто не говорит, что это просто, но мы все сможем и сумеем.

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По инф. rosbalt.ru

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