Минздрав: в 17 регионах осталось меньше 5% ковидных коек

В 17 регионах России осталось менее 5% свободных коронавирусных коек. Ситуация особенно сложна в Санкт-Петербурге и Калининградской области.

«Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.

24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова также говорила, что в 6 регионах РФ осталось менее 10% свободных коронавирусных коек.

По словам Голиковой, в настоящий момент в России всего есть более 274 тыс. коронавирусных коек. Больше 150 тыс. из них имеют подачу кислорода, более 31 тыс. от общего числа оснащены ИВЛ.

При этом вице-премьер заявила, что «мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда", так как пациенты выписываются из больниц при улучшении состояния здоровья и затем лечатся предоставленными им препаратами».

28 октября Голикова говорила о том, что в России заняты 80% коек для больных коронавирусом. На тот момент она оценивала общий коечный фонд страны в 223,1 тыс.

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Polit.ru

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