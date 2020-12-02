Минздрав: в 17 регионах осталось меньше 5% ковидных коек

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
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В 17 регионах России осталось менее 5% свободных коронавирусных коек. Ситуация особенно сложна в Санкт-Петербурге и Калининградской области.
«Хочу отметить, что сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наибольшую тревогу вызывают у нас Калининградская область и Санкт-Петербург», — отметил глава Минздрава Михаил Мурашко.
24 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова также говорила, что в 6 регионах РФ осталось менее 10% свободных коронавирусных коек.
По словам Голиковой, в настоящий момент в России всего есть более 274 тыс. коронавирусных коек. Больше 150 тыс. из них имеют подачу кислорода, более 31 тыс. от общего числа оснащены ИВЛ.
При этом вице-премьер заявила, что «мы видим достаточно серьезную позитивную тенденцию к высвобождению коечного фонда", так как пациенты выписываются из больниц при улучшении состояния здоровья и затем лечатся предоставленными им препаратами».
28 октября Голикова говорила о том, что в России заняты 80% коек для больных коронавирусом. На тот момент она оценивала общий коечный фонд страны в 223,1 тыс.
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