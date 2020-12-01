Страшно: Коронавирус за неделю убил целую семью в Петербурге

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Популярная телеведущая, политик, общественный деятель Ксения Собчак в 2019 году вышла замуж за режиссёра Константина Богомолова. Церемония бракосочетания была организована самой Собчак, поэтому неудивительно, что свадьба состоялась в пятницу 13-го числа, а жених и невеста в ЗАГС приехали на настоящем...
Петербургская семья скончалась за одну неделю из-за коронавируса. Выжить удалось лишь новорожденному ребенку.
Как пишет «Фонтанка», 36-летняя Светлана, которая находилась на позднем сроке беременности, и ее родители заразились COVID-19.
Отец женщины умер 5 ноября в возрасте 64 лет, спустя четыре дня скончалась и 61-летняя мать. Светлана уже была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и 12 ноября у нее родился сын. Младенца удалось спасти врачам Боткинской больницы. Его мать успела назвать ребенка Киреем в честь дедушки.
Мальчик официально остался без родственников в Петербурге. Теперь его могут забрать к себе родственники с Поволжья либо двоюродная сестра матери. Отец пока не дал о себе знать — Светлана рассталась с ним и планировала воспитывать ребенка одна.
Настоящая трагедия. Все должно было завершиться хорошо, но проклятый коронавирус все испортил. В итоге малыш остался и без мамы, и без бабушек-дедушек. Но недаром говорят, что COVID-19 никого не щадит - ни молодых, ни стариков. И наша задача сейчас, осенью, быть особенно внимательными к себе и пользоваться средствами защиты. Как говорится, "бережного Бог бережет".
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Среди представителей цыганского этноса до сих пор бытуют всевозможные суеверия. Например, цыгане верят в так называемых мули, то есть оживших покойников. В связи с тем что от "живых трупов" ничего хорошего ждать не приходиться, цыгане из поколения в поколение передают способы, с помощью которых можно избавиться от назойливых мертвецов.
В последние годы онлайн-казино становятся все более и более популярными. Используя ресурс Пинап, можно играть прямо со своего мобильного телефона и не тратить время на дорогу к наземным заведениям. Это также связано с тем, что компьютерные технологии постоянно развиваются и открывают новые возможности для пользователей интернета. Такие платформы имеют широкий ассортимент игровых автоматов и в качестве поощрения предоставляют массу бонусов. Играя на платформах вроде Pin Up casino, можно принимать участие в турнирах, что делает игру ещё увлекательнее.
Лидер группы «Ленинград» в очередной раз остановился на теме «бедственного» положения, в котором оказались российские звезды. Музыкант посвятил этому новое стихотворение и опубликовал его в Инстаграме.
Наверное, очень многим людям интересно, как долго будет оставаться у власти российский президент Владимир Путин. Ведь что-то, безусловно, происходит в верхах. Но что? Стартует или уже стартовал транзит передачи высоких полномочий или идет планомерное укрепление позиций и покинуть должность руководителя государства никто и не помышляет?
На набережной Феодосии неподалеку от Картинной галереи Айвазовского торжественно открыли памятник отличившемуся в русско-персидских и русско-турецких войнах генералу от инфантерии Петру Котляревскому, который нашел в приморском городе последний приют.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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