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Страшно: Коронавирус за неделю убил целую семью в Петербурге

По инф. rosbalt.ru   
01 Декабря 2020 г.
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Петербургская семья скончалась за одну неделю из-за коронавируса. Выжить удалось лишь новорожденному ребенку.

Коронавирус за неделю убил целую семью в Петербурге — выжил только новорожденный

Как пишет «Фонтанка», 36-летняя Светлана, которая находилась на позднем сроке беременности, и ее родители заразились COVID-19.

Отец женщины умер 5 ноября в возрасте 64 лет, спустя четыре дня скончалась и 61-летняя мать. Светлана уже была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, и 12 ноября у нее родился сын. Младенца удалось спасти врачам Боткинской больницы. Его мать успела назвать ребенка Киреем в честь дедушки.

Мальчик официально остался без родственников в Петербурге. Теперь его могут забрать к себе родственники с Поволжья либо двоюродная сестра матери. Отец пока не дал о себе знать — Светлана рассталась с ним и планировала воспитывать ребенка одна.

Настоящая трагедия. Все должно было завершиться хорошо, но проклятый коронавирус все испортил. В итоге малыш остался и без мамы, и без бабушек-дедушек. Но недаром говорят, что COVID-19 никого не щадит - ни молодых, ни стариков. И наша задача сейчас, осенью, быть особенно внимательными к себе и пользоваться средствами защиты. Как говорится, "бережного Бог бережет".

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По инф. rosbalt.ru

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