Экскурсии, спектакли, лекции: продолжаем знакомиться с жизнью культурного Интернета!

Культурный Интернет окружает нас интересными трансляциями со всех сторон. Сегодня мы начнём с экскурсии по творчеству великого Клода Моне, чуть позже взглянем на легендарную оперу «Фауст», а напоследок посетим экспертов психологии, которые поделятся с нами секретами борьбы со стрессом в столь непростое время.

Дни Эрмитажа в Екатеринбурге

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств в пятый раз проходят Дни Эрмитажа. Одним из главных событий программы стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа. В этот году в Екатеринбурге представлена картина великого французского художника-импрессиониста Клода Моне «Большая набережная в Гавре».

Гавр был родным городом для Моне. Уехав учиться в Париж, он не раз туда возвращался и написал в разное время дюжину пейзажей. Портовый город вообще пользовался популярностью у художников того времени. Однако, как правило, для создания полотен выбиралось место, откуда были видны не только гавань с кораблями, но и здания городских набережных. Ракурс, избранный Клодом Моне, кажется в этом ряду уникальным.

Кисть художника так стремительна, что подвижная живописная материя, из которой рождаются тюки и люди, кажется, может соперничать с подвижностью и изменчивостью любимых стихий Клода Моне, также присутствующих на полотне – стихий воды и воздуха. Клод Моне на редкость щедр на цвет. Кажется, он полностью захвачен обнаруживаемым его глазом и невиданным до того богатством красок, которые засверкали в лучах заходящего солнца.

Вместе с Натальей Деминой, куратором выставки, научным сотрудником Отдела западноевропейского изобразительного искусства Эрмитажа, мы сможем полюбоваться смелой импровизационной живописью Клода Моне и познакомиться с историей импрессионизма.

Как смотреть и слушать:

Отправиться в путешествие по живописи Моне можно будет 11 ноября в 13.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

Опера «Фауст»

Театр «Новая Опера» им. Е. В. Колобова представляет оперу «Фауст». Среди опер, навсегда завоевавших русские сердца еще в XIX веке, особое место занимает «Фауст» Шарля Гуно по трагедии Иоганна Гете. Почти сразу постановка завоевала популярность в России: Большой театр поставил первую редакцию в 1866 году, всего лишь через 7 лет после премьеры в Париже.

Без преувеличения, «Фауст» — часть русской и московской оперной культуры. Среди восторженных поклонников сочинения был молодой врач, а затем знаменитый писатель и драматург — Михаил Булгаков. Опера Гуно — «сквозной персонаж» его творчества; она упоминается, в том числе, и в романе «Мастер и Маргарита». Новая Опера представила премьеру «Фауста» в год 150-летия первого московского спектакля и 125-летия со дня рождения Михаила Булгакова.

В работе режиссера Екатерины Одеговой и драматурга, признанного эксперта и историка оперы Михаила Мугинштейна, герои Гете и Гуно обретают узнаваемые московские черты.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на оперу можно будет 12 ноября в 19.00 по московскому времени в специальном разделе культурного портала.

«Стресс: распознать, преодолеть, использовать на благо»

Стресс неизменный спутник нашего бытия. Это мощная приспособительная, адаптационная реакция на любое сильное воздействие, любой мощный стимул, направленная на активацию сил для выживания.

Последствия стресса могут быть деструктивными - эмоциональное истощение, психосоматические заболевания. И поэтому к самому понятию «стресс» сложилось столь негативное отношение.

Стресс - это эволюционное благо или проклятие? Как справляться со стрессорами? Когда и как итоговые последствия стресса делают нас более сильными и выносливыми?

Полезную для жизни и здоровья лекцию проведут психолог, кандидат психологических наук Юлия Деревянко и клинический психолог, кандидат биологических наук Ольга Ковалёва.

Как смотреть и слушать:

Познакомиться с другими материалами Белгородской научной библиотеки можно на официальной странице учреждения Вконтакте.

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...