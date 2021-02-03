Опрос: Жизнь на Украине ухудшается с каждым новым президентом

Свыше 70 процентов граждан Украины считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Согласно последним собранным данным, 71,4 процента украинцев согласны с тем, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже. Примечательно, что подобные опросы проводятся уже не в первый раз, и число недовольных с каждым разом становится все больше. Еще в сентябре так отвечали менее 65 процентов украинцев. Противоположного мнения сейчас придерживаются 21,3 процента опрошенных (ранее — 27 процентов).
По мнению опрошенных, вне зависимости от того, кто будет следующим президентом страны, он будет представлять интересы только своей партии. Так ответили 60,3 процента респондентов.
Кстати, за нынешнего главу государства Владимира Зеленского готовы прямо сейчас проголосовать только 25 процентов украинцев, принявших участие в исследовании, а за его партию «Слуга народа» и того меньше — лишь около 20 процентов. При этом 50,6 процента выступают за проведение досрочных парламентских выборов, а 45,8 процента — за досрочные президентские.
Как оказалось, 78,3 процента украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.
Вступив в 2014 году на "европейский путь развития" Украина столкнулась с серьезными экономическими проблемам. В стране продолжается падение производства, ВВП, растет безработица, инфляция съедает и без того мизерные зарплаты и пенсии. Плюс ко всему власти до сих пор надеются, что им удастся решить вопрос с Крымом и Донбассом, но с каждым днем этот замысел выглядит все более и более утопично. Зато полным ходом идет отказ от русского языка. Только счастливы ли этого сами жители Украины?..
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