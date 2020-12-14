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Украинский экономист заявил о намерении властей «удушить» народ
По инф. Российской газеты   
14 Декабря 2020 г.
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Власти Украины решили «удушить» народ новым локдауном и резким повышением цен на услуги ЖКХ.

Украинский экономист заявил о намерении властей «удушить» народ

  • Александр Гончаров

Люди, оставшиеся без работы и денег, просто не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение высказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. В качестве примера он привел подорожание газа. Размер абонентской платы пересчитали. «Суммы в наших платежках увеличатся в разы», — говорится в статье, опубликованной на сайте «Главред».

Кроме того, депутат Даниил Гетманцев призвал повысить тариф на свет, поскольку текущие цены не позволяют покрыть расходы на доставку электроэнергии до населения.

Негативное влияние на экономику Незалежной окажет и новый локдаун, который премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал «зимними каникулами ради безопасности граждан». С 8 по 24 января в стране не будут работать кафе и рестораны. Также будут закрыты торгово-развлекательные центры, кинотеатры, спортивные залы, бассейны. Под запрет попадут любые массовые мероприятия.

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