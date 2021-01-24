Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

Житель Харьковской области в прямом эфире местного телевидения выразил недовольство тем, что пенсионеры в Крыму получают от государства гораздо больше, чем украинские.
«[Жители Крыма] живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше», — пожаловался телезритель Михаил в эфире канала «Наш» (его слова приводит РИА Новости).
Он признал, что жизнь на полуострове стала лучше во многих отношениях. Так, крымским татарам разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке, хотя Киев в свое время на такой шаг не решался.
«Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и социалка в разы лучше, чем у нас», — констатировал зритель.
По его мнению, украинские власти ведут настоящий геноцид своего народа, в результате чего десятки миллионов человек вынуждены эмигрировать из страны.
- Еще о положении дел на Украине (не только с пенсиями) - по ссылке.
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