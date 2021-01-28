На Украине не осталось памятников Ленину — последний снесли под Одессой

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Украинский общественник Вадим Поздняков заявил, что в селе Старые Трояны под Измаилом (Одесская область) обрушили памятник вождю мирового пролетариата.
Как выразился лидер организации «Свитанок», «последний памятник Ленину на территории Украины свергнут».
В стране с 2015 года официально проводят политику декоммунизации, пропаганда советской символики запрещена. Города и улицы, названные именами деятелей СССР, переименовываются.
Предпоследний на Украине памятник Ленину был демонтирован 21 января этого года в села Калчева Болградского района Одесской области. Оба села, где сохранялись памятники основателю СССР, стояли в районах, где проживают национальные меньшинства. Основную часть населения села Калчева составляют украинские болгары, Старых Троян - молдаване, гагаузы и болгары.
Одесская областная администрация в конце прошлого года обязала местные общины Старых Троян и Калчева демонтировать памятники Ленину. Однако власти муниципалитетов отказались их сносить, сославшись на отсутствие денег. По данным агентства, местные жители выступали против сноса монументов.
После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации. Он предполагает демонтаж памятников, а также переименование топографических объектов, связанных с советской историей. Власти Украины уже изменили названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов. За годы действия закона демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, из них 1,3 тыс. памятников Ленину.
Украинский институт национальной памяти (УИНП) в феврале прошлого года пригрозил депутатам и главам администраций городов и сел Одесской области уголовным наказанием вплоть до 10 лет тюрьмы за то, что они "саботируют" выполнение законов о декоммунизации и об "увековечивании памяти борцов за независимость" Украины. В частности, одесский филиал УИНП отметил, что власти райцентра Арциз на юге Одесской области, где проживают представители болгарского национального меньшинства, отказались сносить памятник основателю коммунизма Карлу Марксу. Муниципалитет Арциза "переименовал" статую Маркса в памятник национальному герою Болгарии поэту Христо Ботеву, обосновав свое решение внешним сходством этих двух исторических персонажей, пишет ТАСС.
Региональный маткапитал, который выдается в Петербурге при рождении третьего ребенка, можно будет направить на реконструкцию садового дома. Соответствующий законопроект на пленарном заседании в Мариинском дворце в первом чтении рассмотрели депутаты городского парламента.
124 года назад, 28 января 1897 года, немецкий инженер Рудольф Дизель получил первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель. В ходе испытаний он выяснил, что мощность такого двигателя почти вдвое выше, чем у других подобных устройств.
Полиция получила право штрафовать граждан, которые в общественных местах и на детских площадках дымят электронными сигаретами, вейпами или кальянами. Такие нормы закона, усиливающие меры борьбы с курением, вступают в силу 28 января.
В столице в возрасте 68 лет скончался Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин, сыгравший множество ярких ролей на театральных подмостках и вплоть до последнего времени активно снимавшийся в кино. Одна из самых любимых зрителем его работ - это полковник Чусов из сериала "Ликвидация"
Когда мы начинаем собираться в долгожданное путешествие, бывает сложно сориентироваться в потоке информации и советах окружающих. Однако для правильной организации отдыха следует придерживаться определенных правил. Опытные путешественники советуют детально распланировать все этапы своей поездки, чтобы выполнить задуманное и хорошо отдохнуть. В первую очередь важно определиться с местом отдыха. Отправляясь за границу, необходимо учитывать особенности и условия проживания в той стране. Это поможет более эффективно организовать отдых.
Несколько дней назад легенда российского шансона Любовь Успенская заявила о том, что разводится с мужем. Для тех, кто следил исключительно за творчеством певицы, это стало настоящей неожиданностью, тем более, что ещё совсем недавно супруги были в хороших отношениях.
В Санкт-Петербурге сотрудники ведомственной поликлиники МВД стали фигурантами дела о взятках. В настоящий момент задержаны шестеро: начальник медицинского заведения, два его заместителя и еще три человека.
С началом пандемии коронавируса увеличилось производство и распространение средств защиты. Однако даже одна брошенная на землю одноразовая маска разлагается в природе 500 лет и более, предупреждают финские экологи.
Основатель группы «Ленинград», генеральный продюсер RTVI и сопредседатель «Партии Роста» Сергей Шнуров подал заявление в полицию. В нем он утверждает, что ему угрожает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Не знаете куда деть лишнюю одежду, книги и другие вещи, а на помойку отнести жалко? Специалисты «Мосприроды» рассказали, как жители столицы могут помочь городу избавиться от лишнего мусора и дать вторую жизнь этим вещам. Причем совместить это можно с прогулкой на природных территориях, ведь расположены пункты приема вторсырья рядом с экологическими центрами.
Жительницу Архангельской области проверяет полиция за «митинг снеговиков». 26 января она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фотографии «митинга» снежных фигур, которые стояли с табличками «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено» и другими.
Армия США изменила требования к внешнему виду женщин-военнослужащих. Новые стандарты позволят им носить серьги, заплетать волосы в косички или делать хвосты, использовать губную помаду и лак для ногтей.
В наши дни никого не удивишь ситуацией, когда человеку могут срочно понадобиться деньги, которых у него в данный момент нет. В этом случае на выручку готовы прийти различные кредитные организации, которых сегодня в стране великое множество – банки, микрофинансовые организации, ломбарды и т.д. Зачастую потребителю сложно сразу разобраться во всех нюансах и понять, где выгоднее или проще всего позаимствовать деньги. Чтобы выбрать оптимальный вариант, необходимо поближе познакомиться с отличиями разных видов кредитования.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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