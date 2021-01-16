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На Украине с 16 января в магазинах и кафе — только на украинском!
По инф. Polit.ru   
16 Января 2021 г.
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С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

На Украине с 16 января в магазинах и кафе — только на украинском!

Закон о языке касается всех сфер обслуживания, от супермаркетов, кафе и банков до АЗС, аптек и интернет-магазинов. Кроме того, предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке должны будут все поставщики услуг.

Контроль за исполнением закона осуществляет уполномоченный по защите государственного языка и его команда. На данный момент должность уполномоченного занимает украинский филолог Тарас Креминь.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада Украины приняла 25 апреля 2019 года.

Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.

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