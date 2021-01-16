На Украине с 16 января в магазинах и кафе — только на украинском!

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Закон о языке касается всех сфер обслуживания, от супермаркетов, кафе и банков до АЗС, аптек и интернет-магазинов. Кроме того, предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке должны будут все поставщики услуг.
Контроль за исполнением закона осуществляет уполномоченный по защите государственного языка и его команда. На данный момент должность уполномоченного занимает украинский филолог Тарас Креминь.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная рада Украины приняла 25 апреля 2019 года.
Напомним, в бывшей "братской республике" языковой вопрос стал одним из факторов серьезного раскола в обществе — торопливая "украинизация" национального сознания властями задела чувства многих. Так, выяснилось, что треть украинцев согласны с тем, чтобы статус русского языка был «узаконен». Свои сложности на юго-востоке страны. Дело в том, что руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык не получит статус второго государственного в Донбассе. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь. высказался о том, что жителям Донбасса нужно предоставить право на более широкое использование русского языка, в том числе, по его мнению, они могут заполнять различные документы на русском языке. В общем языковая "войнушка" в стране - в самом разгаре.
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С 16 января вся сфера обслуживания на Украине переходит исключительно на украинский язык. Перейти на другой язык можно будет только по просьбе самого клиента.Соответствующая норма закреплена в законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» Владимир Конкин получил положительный результат теста на коронавирус. Известно, что 69-летний актёр проходит курс лечения амбулаторно – в домашних условиях.
Более четверти — 26% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что их не устраивает актуальная ситуация в их жизни. Отчасти удовлетворены, а отчасти нет своей жизнью почти столько же опрошенных — 25%. Довольны своей жизнью чуть менее половины респондентов — 47%.
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Стоимость услуг мобильной связи в России может повыситься в этом году на 15-16%, и основной причиной является эпидемия коронавирусной инфекции, из-за которой операторам связи пришлось нарастить затраты.
Можно ли по группе крови определить, сколько проживет человек? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако некоторые ученые уверены, что с той или иной группой крови связано развитие ряда заболеваний, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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