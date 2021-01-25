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Зеленский рассказал, что нужно сделать украинцам для воссоединения страны

По инф. rosbalt.ru   
25 Января 2021 г.
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Президент Украины Владимир Зеленский в День соборности заявил, что мечта всех украинцев — это «единение нации, а не просто территорий».

Зеленский рассказал, что должны сделать украинцы для «воссоединения страны»

Зеленский выразил гордость «за предков, которые совершили акт соединения», но при этом сожаление из-за того, что «государственным деятелям не хватило мудрости и понимания, чтобы сохранить независимую Украину».

«Ведь сто лет спустя Крым и часть Донбасса оторваны от единой Украины», — приводит слова Зеленского «Страна.ua».

В то же время украинский лидер уверен, что в будущем его сограждане «смогут все преодолеть и вместе стать творцами нового акта единения».

«Чтобы стать сильными — нужно быть едиными, а чтобы стать едиными — нужно быть сильными», — отметил он. СМИ обратили внимание, что эту фразу Зеленский уже произносил в своей речи год назад.

22 января на Украине отмечали объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в единое государство, согласно акту 1919 года.

Напомним, что "крымский вопрос" является и еще долго будет являться камнем преткновения в Украине. То же касается и Донбасса, будущее которого вообще остается неопределенным. Зеленский уже даже высказался о том, что будет готов уйти в отставку, если ему не удастся урегулировать конфликт на востоке страны. А сейчас, на фоне пандемии, когда речь зашла о возможной отмене санкций для того, чтобы вместе победить общего врага COVID-19, этот вопрос является особо острым. Мы следим за событиями вокруг этой нервной темы, а пока предлагаем почитать еще вот что:

По инф. rosbalt.ru

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