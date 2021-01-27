Онкобольным хотят запретить выбирать больницы. Непорядок? Не то слово!

Раковых больных в России хотят лишить права выбирать лечащего врача и медицинское учреждение. Таков новый порядок оказания медпомощи при онкологических заболеваниях, разработанный Минздравом.

Этот документ должен был уже вступить в силу, но получил более тысячи негативных отзывов на портале regulation.gov.ru и в итоге был все-таки направлен на доработку. Сообщества онкобольных обеспокоены тем, что их не допускают к обсуждению жизненно важного для них и их близких документа.

Сейчас выбор врача и медучреждения — это право больного, гарантированное двумя законами: «Об основах охраны здоровья» и «Об обязательном медстраховании». Предложенный Минздравом новый порядок предполагает, что выбирать врача и больницу будет уже не раковый больной, а некая «региональная комиссия» из чиновников.

Представители пациентского сообщества в один голос говорят, что такая «комиссия», заинтересованная в финансировании именно регионального здравоохранения, сделает все, чтобы оставить больного на лечении в местной больнице. То есть шансы больного попасть на лечение в высокотехнологичный центр крупных городов станут близки к нулю. «Человек оказывается заперт в своем регионе», — подчеркнула лидер движения «Рак излечим» Ольга Черняк и добавила: новый порядок также может создать условия для «коррупционных рисков».

В Минздраве не смогли оперативно прокомментировать предполагаемые изменения. Но в сообществе «Рак излечим» убеждены: министерство не учло основные претензии, высказанные в ходе публичных слушаний. Там всего лишь говорят, отмечает Черняк, что новый порядок сделает медпомощь раковым больным «более доступной», «максимально приближенной к месту жительства» и сделан это будет «за счет грамотно выстроенной системы».

По мнению Черняк, Минздрав хочет «сохранить положение, что помощь будет оказана именно в регионах». Ранее она уже обращалась в Генпрокуратуру, Минздрав и Минюст, указав на риск коррупции при одобрении документа. В Генпрокуратуре пообещали взять заявление на «особый контроль», но пока что весь «контроль» — «запросы в Минздрав и Росздравнадзор». «Мы до сих пор не видели проект. Мне кажется неправильным, что представители движения численностью более 20 тыс. человек не могут получить доступ к обсуждению документа, который напрямую их касается», — подчеркнула Черняк. Она готовит повторное обращение в Генпрокуратуру, в котором спрашивает, видит ли ведомство нарушение прав граждан в случае принятия данного документа.

Медицинский адвокат Ольга Зиновьева предположила, что в Минздраве задумались над новым порядком из-за «абсолютного перекоса системы ОМС в силу перегруженности межтерриториальных расчетов». Когда пациенты едут в крупные онкоцентры в Москве и Петербурге, других больших городах, они получают помощь по более высоким местным тарифам, и «родные» регионы пациентов должны платить. Отсюда и возникла идея «закрепить» пациентов в своем регионе. Это дает работу местным медучреждениям и сохраняет деньги внутри региона, пояснила Зиновьева.

При этом очевидно, что доступность медпомощи, техническое оснащение и уровень профессионализма врачей в разных регионах крайне неравномерны. Черняк привела такие данные, полученные от главы крупного высокотехнологичного онкоцентра: 30% диагнозов, поставленных региональными онкологами, неверны — либо ошибочно определен вид рака, либо рака нет вообще.

В свою очередь, онколог и гематолог Михаил Ласков отметил, что если новый порядок утвердят, то онкобольные не смогут получить по полису ОМС «нормальные импортные препараты, нормальные условия лечения и право выбора клиники и врача». Черняк заявила, что если документ будет принят в имеющейся редакции, она обратится в Верховный суд, чтобы признать «данный подзаконный акт противоречащим федеральному законодательству».

В Минздраве ситуацию не комментируют.

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев... А то, что медики учатся делать такие сложные операции и возвращать человека к обычной жизни, во многом вселяет надежду.И потом, не стоит забывать, что многие люди действительно живут с не утешающим диагнозом долго и активно, на все 100%, а иногда болезнь может и отступить. Но все, что можно сделать для предотвращения онкологии у себя, обязательно применять. А успехи медиков на фронте лечения людей от заразы очень даже радуют. Ранее мы рассказывали о 58-летнем мужчине, которому тюменские онкологи восстановили челюсть, использовав кость из его голени. В сложнейшей операции, которая длилась 14 часов, принимали участие пять хирургов. А вот то, что больных хотят лишить права выбора медучреждения - это кощунственно!



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По инф. rosbalt.ru

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