Ограничительные меры в связи с коронавирусом: слухи и официальная информация

Нас ждет новый режим самоизоляции. Строгий карантин возможен уже с 20 сентября. Осенью первая волна эпидемии плавно перейдет во вторую. Такими «новостями» пестрит Сеть. А что же говорят официальные источники?

Регионы попытаются избежать новой волны самоизоляции граждан

Причин для подобных слухов существует сразу несколько:

уровень заболевания коронавирусом в стране практически не падает, а значит карантина не избежать;

в стране практически не падает, а значит карантина не избежать; осенью количество больных увеличится из-за окончания сезона отпусков , и многие граждане болезнь вновь «привезут» из-за границы;

увеличится из-за окончания , и многие граждане болезнь вновь «привезут» из-за границы; в августе 2020 года вводить карантин не стали из-за приближающегося дня голосования, который запланирован на 13 сентября.

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября, и закрывать всю страну на самоизоляцию властям сейчас элементарно не выгодно. После дня голосования на принятие решения регионам потребуется немного времени, так что именно после 20 сентября, вероятнее всего, в государстве грянет новый карантин.

Скептически настроенные граждане склонны верить в подобные слухи и доводы, но представители власти в регионах их категорически опровергают. О невозможности предсказать точную дату начала карантина уже заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, регионы попытаются избежать новой волны самоизоляции граждан, так как экономически режим вовсе не выгоден государству. Но если эпидемиологическая обстановка в государстве будет напряженной, то рази здоровья граждан будут приняты самые строгие меры ограничений.

Ограничительные меры в регионах устанавливаются местными властями при учете эпидпоказателей

Санитарные врачи страны также не подтверждают информацию о том, что в регионах с 20 сентября будет введен строгий карантин. Только в августе 2020 года во многих областях закончился режим самоизоляции для пожилых граждан, и послабления стали возможны из-за стабилизации эпидемиологической обстановки. Говорить о новом всплеске эпидемии слишком преждевременно, ведь предсказать, какой ситуация будет осенью, не может никто.

С сентября в России ежегодно растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Смена погодных условий и массовая неготовность населения к ней выступают главными причинами старта опасного сезона. В условиях продолжающейся эпидемии коронавируса осень, действительно, может усугубить эпидемиологические показатели в регионах, но будет ли рост заболеваемости считаться «второй волной», и вызовет ли он строгий карантин, сказать наперед специалисты не берутся.

Предварительно официальная информация выглядит так:

«Меры ограничений в регионах устанавливаются местными властями при учете эпидемиологических показателей».

Если нас и ждут ограничительные меры, то вводиться они будут постепенно

Если решение о введении ограничений и будет приниматься в регионах страны, то вероятнее всего, вводиться карантин будет постепенно, как и весной 2020 года, во время первой волны эпидемии коронавируса.

Режим самоизоляции коснулся в первую очередь пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, которые составляют главную группу риска в период роста заболеваемости. Осенью 2020 года под угрозой окажутся также медики и учителя, которым не избежать контакта с потенциальными зараженными. В группе риска будут и другие представители бюджетной сферы.

Спасти страну от повторения весеннего сценария может кампания вакцинации, и в регионах России она начнется раньше обычного. Уже в сентябре 2020 года граждан призывают привиться от гриппа, а в октябре, предположительно, начнется массовый выпуск вакцины от коронавируса. Несмотря на угрозу эпидемии, вакцинация будет проводиться добровольно, и профилактика болезни станет зоной ответственности каждого отдельного члена общества.

Всей душой не желая ограничительных мер, умом надо понимать, что они реальны и возможны, ведь коронавирус еще среди нас. Надолго или навсегда – прогнозы разные. И если все пойдет по плохому сценарию, то опять стоит настроиться «пересидеть» ситуацию.

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По инф. 1rre.ru

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