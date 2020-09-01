Новый учебный год: с гибким графиком и без родительских собраний

Учебный год начался по расписанию, но коронавирус внёс свои коррективы.

В некоторых регионах отменены школьные линейки, а учителям пришлось сдать тесты на COVID-19. За классами закрепили отдельные кабинеты и разработали график уроков и посещения столовой. По данным опроса Федерального института образования РАНХиГС, большинство школ приняло необходимые санитарные меры, и 84% учителей и 68% школьников в России встречают учебный год с оптимизмом. Причем почти половина учащихся к дистанционному формату возвращаться не хотят.

Линейки пройдут не везде

Линейки 1 сентября можно проводить в разное время для каждой параллели, и только на открытом воздухе, говорится в рекомендациях Минпросвещения и Роспотребнадзора. Окончательное решение при этом остаётся за регионами. В Москве их решено не устраивать, а в Ленинградской области время линейки сократили до 30 минут. В Крыму и Благовещенске традиционный школьный праздник пройдёт только для первоклассников и выпускников.

Как будут учиться школьники

Как ранее сказал Владимир Путин в интервью каналу «Россия 1», нужно сделать всё для того, чтобы исполнять предписания санитарных врачей, насколько это возможно. По данным опроса Федерального института образования, большинство учителей (75%) считает, что их школы готовы работать в условиях повышенной эпидемиологической опасности. В новом учебном году за каждым классом закрепили отдельный кабинет. Исключения составят занятия, на которых используется специальное оборудование, — химия, физика, физкультура.

Классы будут учиться, отдыхать и обедать по своему расписанию. Уроки при этом не могут начинаться раньше 8 утра, сообщил директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко. Расписание занятий можно посмотреть в электронном дневнике. Родителям, которые хотят сопровождать детей в школу, необходимо использовать маски. Для школьников и учителей это требование необязательно. Родительские собрания в этом году проводиться не будут.

Коридоры и кабинеты оборудовали санитайзерами и ионизаторами. Перед занятиями всем будут измерять температуру. Если у ребёнка признаки простуды, его изолируют от других учеников до прихода врачей. В Москве установлено правило, что если у ученика подтвердится коронавирус, то всему классу заболевшего придётся перейти на двухнедельное онлайн-обучение.

Студентам придётся носить маски

В большинстве вузов и колледжей занятия также начинаются 1 сентября в традиционном формате. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на входе студентов, педагогов и персонал ожидает термометрия, а в вузе полагается носить маски. Исключение сделают для некоторых занятий в творческих институтах и для преподавателей, которые читают лекции. Также маску могут снять те, у кого обнаружены антитела к коронавирусу.

Минобрнауки допускает дистанционное обучение в вузах, а занятия в заочных и вечерних группах рекомендует максимально перевести в дистанционный формат. Такое решение будет принимать сам вуз.

К 1 сентября на учёбу смогли вернуться из-за границы студенты, побывавшие в Турции, Великобритании, Танзании, Швейцарии и Абхазии. Но в учебное заведение их допустят после того, как они пройдут двухнедельный карантин и сдадут на 10-12-й день пребывания в России тест на коронавирус.

Придётся ли учителям делать прививку?

Министерство просвещения России не требует от школьных учителей и преподавателей вузов делать прививку от COVID-19. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, в первую очередь педагогам, школьникам и студентам следует сделать прививку от гриппа, так как сезонную эпидемию никто не отменял. «Сначала учителей, детей и медиков нужно привить от гриппа, а потом думать, что делать с коронавирусом», — сказал депутат «Парламентской газете». Он считает, что решение нужно принимать в зависимости от региона.

В некоторых регионах перед новым учебным годом сотрудников сферы образования протестировали на COVID-19. Это в том числе Москва, Московская и Мурманская области, Хабаровский край. Как сообщила 31 августа заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на официальном сайте мэра, в столице более 180 тысяч человек сдали тесты. У 5,5 тысячи, то есть у трёх процентов, тест дал положительный результат. Их поместили под наблюдение врачей и не допустят к работе в школах. У 24,1 тысячи человек, а это 13,3 процента всех сотрудников, были выявлены антитела к коронавирусу. Проверяли не только учителей, но и охранников, поваров, уборщиц.

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По инф. Парламентской газеты

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