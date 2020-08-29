Плановые прививки и защитные маски: не опасно ли это всё для наших внуков?

Эпидемия коронавируса многое изменила в нашей жизни. И, конечно, особенно мы тревожимся за детей. Например, можно ли им ставить во время эпидемии плановые прививки? Данные процедуры, как отмечается, помогают мальчишкам и девчонкам спокойнее пройти тот период, когда высока вероятность заражения разными вирусами. Но есть здесь, как и практически в любом деле, свои нюансы.

Прививки во время эпидемии коронавируса: мнение врачей – не только можно, но и нужно

Согласно официальной информации, граждане Российской Федерации стали интересоваться правилами вакцинации детей во время пандемии коронавирусной инфекции ещё в начале весны 2020 года. Именно тогда новое заболевание стало распространяться по всем государствам мира, а детям параллельно нужно было делать плановые прививки для того, чтобы не подцепить некоторые другие, не менее неприятные заболевания.

Отечественные медицинские специалисты не один раз отвечали на вопрос о том, можно ли во время пандемии коронавирусной инфекции делать прививки маленьким детям. Отмечается, что большинство врачей отвечали, что вакцинацию, несмотря на текущую ситуацию в мире, проводить не только можно, но и нужно.

Очень важно, чтобы дети проходили плановую вакцинацию. Прививки могут их защитить от серьёзных заболеваний, которые могут распространяться по городам и странам параллельно с коронавирусной инфекцией.

Официальные данные гласят, что во время пандемии коронавирусной инфекции многие государственные медицинские учреждения перестали работать в привычном режиме. Однако, несмотря на это, российские родители могут попросить отечественных врачей провести вакцинацию для своих детей в домашних условиях. На фоне пандемии коронавирусной инфекции подобными вещами стали заниматься не только государственные клиники, но и частные медицинские организации.

Плановые прививки защитят от множества опасных заболеваний

Отмечается, что на территории Российской Федерации, а также в ряде других государств мира вакцина против коронавирусной инфекции стала разрабатываться ещё в начале 2020 года. В то же время современные ведущие мировые исследователи стали выяснять то, могут ли уже готовые прививки защитить население от проникновения в их организмы нового типа вируса.

Согласно официальной информации, ведущие мировые специалисты ещё не смогли точно выяснить, могут ли уже разработанные вакцины спасти человека от заражения коронавирусной инфекцией. Многие граждане Российской Федерации считают, что старые прививки смогут спасти их детей от заражения. Однако отечественные медицинские специалисты рекомендуют не недооценивать новый тип вируса, так как он ещё совсем не изучен и может быть гораздо опаснее, чем все думают.

Официальные данные гласят, что современные плановые прививки могут защитить граждан Российской Федерации от многих опасных заболеваний, которых стоит остерегаться не меньше, чем коронавирусную инфекцию. Так, вакцины могут предотвратить заражение туберкулёзом, полиомиелитом, а также рядом других болезней, которые несут за собой довольно опасные последствия.

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Не только прививками защищают детей взрослые. Сейчас, когда коронавирус еще гуляет по нашей стране, многие задаются вопросами о самом элементарном защитном средстве – масках. Не за горами новый учебный год и актуален вопрос наличия защитных масок у детей школьного и дошкольного возраста в общественных местах. Несут ли маски опасность детям? С какого возраста и в каких случаях их надо носить? Ответы дали в Роспотребнадзоре.

Эпидемия коронавируса продолжается, и с какого же возраста надо носить маски детям?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует надевать защитные маски детям старше 12 лет в обязательном порядке. Подростки являются распространителями коронавируса, и способствуют продолжению пандемии в условиях частичного снятия карантинных ограничений.

Носить маску ребенок должен при посещении общественных мест и при контакте с людьми. Если вирус ребенок носит бессимптомно, маска способна защитить окружающих от возможного заражения от непосредственного носителя.

В людных местах надевать маску желательно на детей и младшего возраста, которые могут подхватить инфекцию, перенести заболевание в легкой форме или без симптомов, но заразить окружающих, и в первую очередь — членов своей семьи.

В Роспотребнадзоре рекомендуют защищать масками детей от 6 лет и боле младшего возраста в случае, если не брать ребенка с собой в общественное место у родителей не получается.

В каких случаях ребенок должен быть в защитной маске?

Защитную маску ребенку нужно надевать в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, а также на улице, если ребенок будет контактировать с другими детьми или со взрослыми на ограниченном пространстве.

Для прогулки на свежем воздухе ребенку маска не нужна, но стоит позаботиться о том, чтобы он не контактировал с окружающими на пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта и в других местах скопления народа.

На детских площадках защитная маска ребенку не нужна, так как ее эффективность при повышении физической нагрузки минимизируется. Пары и влажное дыхание создают внутри благоприятную среду для развития инфекций, что может нанести вред здоровью ребенка.

Защитить малыша от коронавируса можно другими методами. Санитарные врачи рекомендуют родителям следить, чтобы дети не трогали на улице немытыми и необработанными руками нос, рот и глаза. Нужно научить ребенка пользоваться антисептиком, и объяснить ему элементарные правила личной гигиены.

Важно также следить за социальной дистанцией. Во время эпидемии нежелательно позволять детям обниматься друг с другом, делиться едой и напитками. Только от бдительности родителей, а не от наличия или отсутствия защитной маски, зависит в условиях пандемии здоровье их ребенка.

Опасны ли защитные маски для детей?

В Роспотребнадзоре и Министерстве здравоохранения России ранее уточняли, что для детей младше 2-3 лет маски не полезны, а наоборот, опасны. В дошкольном возрасте ребенок имеет узкие дыхательные пути, а через маску ему дышать и вовсе трудно, что может стать причиной удушья.

Также маска у маленьких детей, отличающихся особой активностью, может вызвать тепловой удар, в особенности при теплой погоде. Жар от дыхания ребенка не покидает маску, и это очень опасно для самочувствия малыша. Опасна маска и для детей старшего возраста, если надевать ее во время активного движения во время игр на улице или в помещении.

Маска является препятствием для свободных вдоха и выдоха у ребенка, и это вызывает сонливость.

«В момент ношения маски мозг ребенка испытывает гипоксию со всеми вытекающими обстоятельствами», — предупреждают в Минздраве.

У ребенка до трех лет маска может стать причиной приступа паники.

Если надевать ребенку маску все же необходимо, например, в общественном месте, желательно выбирать специальные модели для детей, при изготовлении которых учитывается особенность детского организма. Маска должна быть по размеру, с полужестким носовым фиксатором, и с горизонтальной фиксацией формы, чтобы у носа и рта ребенка создавался специальный воздушный карман.

Все хотят, чтобы начало нового учебного года не несло опасность детям. Ведь здоровье – это самое главное, что есть в жизни любого человека. И большого, и маленького. Как быть с прививками и масками мы теперь получше понимаем из публикации. Можно и другим посоветовать ее прочитать.

По инф. 1rre.ru

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