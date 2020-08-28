В этом году родители в школу — ни на шаг!

Школы в этом году станут недоступны для родителей. Пускать их туда будут только при необходимости. Родительские собрания будут проводиться в онлайн-режиме.

Об этом заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

Она отметила, что все российские школы уже отрапортовали о готовности к новому учебному году. Однако работать они будут «скажем так, в несколько закрытом режиме», признала Яновская. Это означает, что родителей в школы пускать не будут, а собрания перейдут в онлайн.

Что же касается непосредственно учебного процесса, то, по словам Яновской, Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в 1,5 метра между учениками внутри классов. Однако классы будут изолированы друг от друга. Также будут составлены гибкие графики обучения для каждого класса, чтобы минимизировать контакты между учениками и возможность заразиться коронавирусом.

Яновская добавила, что на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра пространства. В случае выявления коронавируса у ребенка или учителя будет запущена система экстренного оповещения.

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По инф. rosbalt.ru

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