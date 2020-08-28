В этом году родители в школу — ни на шаг!

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Школы в этом году станут недоступны для родителей. Пускать их туда будут только при необходимости. Родительские собрания будут проводиться в онлайн-режиме.
Об этом заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
Она отметила, что все российские школы уже отрапортовали о готовности к новому учебному году. Однако работать они будут «скажем так, в несколько закрытом режиме», признала Яновская. Это означает, что родителей в школы пускать не будут, а собрания перейдут в онлайн.
Что же касается непосредственно учебного процесса, то, по словам Яновской, Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в 1,5 метра между учениками внутри классов. Однако классы будут изолированы друг от друга. Также будут составлены гибкие графики обучения для каждого класса, чтобы минимизировать контакты между учениками и возможность заразиться коронавирусом.
Яновская добавила, что на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра пространства. В случае выявления коронавируса у ребенка или учителя будет запущена система экстренного оповещения.
В Эстонии нарушителям скоростного режима предложат вместо штрафа постоять 45 минут на обочине и успокоиться. Правительство согласовало поправки в закон о наказании за незначительное превышение скорости.
Сегодняшняя подборка интересностей культурного Интернета будет необычной, ведь мы поговорим о крайне неоднозначном и не менее значимом для нашей страны политическом деятеле – Борисе Николаевиче Ельцине. Давайте же узнаем побольше о жизни первого президента России и культурно-политических феноменах ушедшей эпохи.
В Минобороны отчитались о том, что полностью искоренили дедовщину. В правдивости слов засомневались многие. Сомнения подтвердила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова: никуда она не делась, даже хуже стало!
Президент РФ Владимир Путин создал резерв сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии "при необходимости". Напомним, в этой братской стране разворачивается большая политическая драма: значительная часть народа не верит в чистоту прошедших президентских выборов, не верит Александру Лукашенко... Страна находится на грани гражданской войны - и неужели исход конфликта будут решать "русские штыки"?!
Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» уже поставляется в больницы страны, а в скором времени появится еще одна, над ней сейчас работает центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.
Эксперт в области информатики Алессандро Фогли и его коллеги из итальянского университета Roma Tre проверили гипотезу о непрерывности сновидений, которая утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.