Не пускать внуков в школу и другие «не» - готовимся ко второй волне «короны»

Не утихают слухи, что во второй половине сентября нас ожидают новые ограничительные меры в связи со второй волной коронавируса. Главы регионов и Роспотребнадзор это опровергают, но люди не верят и готовятся к худшему. О том, чего все-таки ждать нам, нашим детям и внукам, порассуждали эксперты.

Олег Шеин, депутат Госдумы:

– Повтор весеннего карантина повлечет очень серьезные последствия для экономики, государство вряд ли на это пойдет. Определенные ограничительные мероприятия будут, они есть и сейчас, так как уровень заболеваемости все еще высок и нужно быть аккуратным.

Мария Арбатова, публицист:

– Новый карантин скорее всего будет. Сейчас вторая волна пошла по Европе. А к сентябрю люди вернутся из отпусков, всё привезут домой. Я всем советую: не надо первые две недели отпускать детей в школу.

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В каком бы шахматном порядке их там ни сажали, они все равно будут контактировать. Я сама, уже переболев, хожу в маске и всех заклинаю делать то же самое.

Феликс Ершов, вирусолог:

– Я не думаю, что вторая волна должна стать сильнее первой – сыграет свою роль коллективная иммунизация. Но избавиться раз и навсегда от эпидемий такого типа не получится. Условия для них вытекают из перенаселения городов и быстрых транспортных связей: вчера ты был в Африке, а сегодня – в Китае.

Екатерина Гордон, юрист:

– Процент смертности от коронавируса не столь велик, чтобы разводить панику. Здоровая, молодая часть общества в любом случае продолжит активно трудиться просто потому, что остаться без денег на квартплату для большинства россиян намного страшнее, чем переболеть респираторным заболеванием.

Пример европейских стран говорит нам о том, что вторая волна коронавируса - это не шутка, а вполне ожидаемая и прогнозируемая реальность. Повторно заболевать коронавирусом начали уже в Испании, а в школах Германии массовые вспышки "короны" произошли в школах. Будут ли в России вводиться ограничительные меры - пока сказать сложно, но ясно одно: не нужно пренебрегать правилами безопасности этой осенью: носите маски, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию и сделайте прививку от гриппа, потому что грипп в сочетании с коронавирусом - это гремучая и опасная смесь.

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По инф. sobesednik.ru

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