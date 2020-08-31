ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Русская американка Марина Журавлёва: почему звезда 90-х покинула родину?
-90-
Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Умерла самая полная жительница России — она весила 350 кг!
-350-
Россиянка Любовь Нурдинова, одна из самых тяжелых людей в мире, скончалась в 57-летнем возрасте.
«А яхту детям отдать сможешь?» Непопулярного хабаровского губернатора испытывают на доброту
2020-08-12-02-38-50
К врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву обратилась глава «Краевого центра образования» с просьбой передать центру яхту, принадлежащую правительству...
Наташа Королёва сменила имидж… но поклонникам это не понравилось
2020-08-13-17-09-59
Популярная певица Наташа Королёва поделилась с поклонниками фотографией в новом образе. Знаменитость сделала прямую челку в конце июня, но фанаты до сих пор с трудом узнают своего...
За Фургала — десяток регионов с лишним!
2020-08-03-11-46-21
В Хабаровске 3 августа местные жители провели новую акцию в знак протеста против уголовного преследования избранного губернатора Сергея Фургала. А в выходные акции протеста поддержали в регионах...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Не пускать внуков в школу и другие «не» - готовимся ко второй волне «короны»
По инф. sobesednik.ru   
31 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Не утихают слухи, что во второй половине сентября нас ожидают новые ограничительные меры в связи со второй волной коронавируса.  Главы регионов и Роспотребнадзор это опровергают, но люди не верят и готовятся к худшему. О том, чего все-таки ждать нам, нашим детям и внукам, порассуждали эксперты.

Олег Шеин, депутат Госдумы:

– Повтор весеннего карантина повлечет очень серьезные последствия для экономики, государство вряд ли на это пойдет. Определенные ограничительные мероприятия будут, они есть и сейчас, так как уровень заболеваемости все еще высок и нужно быть аккуратным.

Мария Арбатова, публицист:

– Новый карантин скорее всего будет. Сейчас вторая волна пошла по Европе. А к сентябрю люди вернутся из отпусков, всё привезут домой. Я всем советую: не надо первые две недели отпускать детей в школу.

По теме:

В каком бы шахматном порядке их там ни сажали, они все равно будут контактировать. Я сама, уже переболев, хожу в маске и всех заклинаю делать то же самое.

Феликс Ершов, вирусолог:

– Я не думаю, что вторая волна должна стать сильнее первой – сыграет свою роль коллективная иммунизация. Но избавиться раз и навсегда от эпидемий такого типа не получится. Условия для них вытекают из перенаселения городов и быстрых транспортных связей: вчера ты был в Африке, а сегодня – в Китае.

Екатерина Гордон, юрист:

– Процент смертности от коронавируса не столь велик, чтобы разводить панику. Здоровая, молодая часть общества в любом случае продолжит активно трудиться просто потому, что остаться без денег на квартплату для большинства россиян намного страшнее, чем переболеть респираторным заболеванием.

Пример европейских стран говорит нам о том, что вторая волна коронавируса - это не шутка, а вполне ожидаемая и прогнозируемая реальность. Повторно заболевать коронавирусом начали уже в Испании, а в школах Германии массовые вспышки "короны" произошли в школах. Будут ли в России вводиться ограничительные меры - пока сказать сложно, но ясно одно: не нужно пренебрегать правилами безопасности этой осенью: носите маски, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию и сделайте прививку от гриппа, потому что грипп в сочетании с коронавирусом - это гремучая и опасная смесь.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 