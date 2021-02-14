Новая книжка: как на Россию бывшие соседи по СССР смотрят?

Переведена на русский и вышла в свет книжка норвежской журналистки-путешественницы Эрики Фатланд «Граница. Россия глазами соседей»

Известный обозреватель книг Владислав Толстов в своей рецензии пишет:

— Россия граничит с 14 странами, и в каждой пытливая норвежка побывала, и посмотрела, как там люди живут, и изучила местную историю, особенно в точках, где она пересекается или соприкасается с историей российской. С людьми поговорила, какие у них к соседям, нам то есть, жителям России, есть счеты. Среди ее собеседников попадаются самые разные люди, вроде первого президента Белоруссии Шушкевича. Я все ждал каких-то обобщений, выводов, какого-то вердикта по поводу жизни российских соседей и влияния России на их жизнь. Но «Граница» — это скорее такой огромный путевой очерк, с подробными экскурсами в историю (порой небезынтересными), позволяющими представить себе, как живут и что думают о своем будущем обитатели многочисленных республик и стран, некогда бывших с нами гражданами единой страны.

Книга вышла в издательстве «Рипол Классик» только что, в 2021 году.

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