Французы назвали вакцину «Спутник V» геополитической победой России

Благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V» Россия одерживает геополитическую победу. Об этом заявил французский политолог Паскаль Бонифас в интервью изданию Ouest-France.

По словам Бонифаса, поиски вакцины от коронавируса и проблемы с ее распределением привели к появлению «вакцинной дипломатии», в которой западные страны показали себя не лучшим образом. Когда российский президент Владимир Путин представлял свою вакцину, было много насмешек, а название «Спутник» производило впечатление, будто «вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия». «Но эта вакцина работает», — подчеркнул Бонифас.

«Спутник V» вошел в топ-3 вакцин по количеству одобрений по всему миру, сегодня она зарегистрирована уже в 26 странах, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. На днях ее официально одобрили Черногория, а также Сент-Винсент и Гренадин. Вакцина «Спутник V» одобрена также государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке.

Венгрия 10 февраля начала вакцинировать «Спутником V» людей, не страдающих хроническими заболеваниями.

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