Набоков и Толстой: познакомимся поближе с великими писателями в режиме онлайн?

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Владимир Набоков для всех и каждого
«Набоковские чтения – 2020» впервые пройдут в формате онлайн-фестиваля. Единственная ежегодная конференция по набоковедению проводится с 1995 года.
Помимо научной программы, зрителям будет представлен ряд интересных мероприятий, которые привлекут всех интересующихся творчеством писателя.
30 июня в 19.00 «Набоковские чтения» откроются лекцией известного филолога и набоковеда профессора Александра Долинина (США) – «Набоков в роли Набокова: тайные точки в романе "Лолита"».
1 июля в 19.00 в онлайн-формате можно наблюдать работу круглого стола «Набоков во время чумы» ведущих исследователей творчества и биографии Набокова.
2 июля в 19.00 в рамках международной конференции «Издательство Ивана Лимбаха» и издательство «Симпозиум» представят новые набоковские издания, а также состоятся встречи с авторами новых исследований из США и Франции.
3 июля в 12.00 состоится встреча с самым известным биографом Владимира Набокова Брайаном Бойдом (США), который в формате публичного интервью ответит на вопросы слушателей и расскажет о своей новой книге.
Также 3 июля в 19.00 видеоэкскурсия по Музею-усадьбе «Рождествено» подарит редкую возможность познакомиться с наиболее интересными предметами музейной коллекции.
4 июля в 19.00 одним из ярких и запоминающихся событий «Набоковских чтений» станет эксклюзивный показ документального фильма «Мой Набоков» (Студия МТ-кино), в съемках которого принимали участие ближайшие родственники писателя, а также чтение отрывков произведений Владимира Набокова в исполнении известных писателей и деятелей культуры (Юрий Сапрыкин, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, Нина Попова, Андрей Арьев, Вадим Жук, Екатерина Шульман и др.).
Как смотреть и слушать:
Открытая трансляция чтений будет идти на YouTube-канале Пушкинского Дома.
День вместе со Львом Толстым
А теперь поговорим о празднике, который прошёл совсем недавно: 99-й день рождения музея Л.Н.Толстого отметили 10 июня. На этот раз музей-усадьба «Ясная Поляна» решила провести мероприятие в режиме онлайн.
В честь дня рождения музей подготовил специальную онлайн-программу, благодаря которой поклонники творчества Толстого из разных городов и стран смогли интересно провести весь день в музее.
Так, 10 июня прошёл прямой эфир в Instagram, где ресторанный критик, заядлый путешественник Геннадий Иозефавичус и куратор гастрономических проектов музея Юлия Вронская приготовили необычную яичницу по рецепту Софьи Андреевны Толстой.
В тот же день историк литературы Андрей Зорин и критик Игорь Кириенков провели онлайн-дискуссию «Приключения толстовского стиля».
В завершение праздника в YouTube-канале музея прошла премьера мистического проекта «Сказки на ночь». Фольклорный ансамбль «Вереница» вспомнил красивые и таинственные сказки 200-летней давности, собранные в деревнях Тульской губернии.
15 июня Андрею Леонову, всеми любимому многодетному отцу из сериала «Папины дочки», исполняется 61 год. Сын одного из знаменитейших артистов СССР Евгения Леонова рассказал, как относится к тому, что в его интервью часто речь идет об отце.
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