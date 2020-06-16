Мнение журналиста: Ефремов должен сидеть!

Журналист и блогер Самсон Шоладеми не верит в искреннее раскаяние известного артиста Михаила Ефремова. Он считает, что артист должен понести заслуженное наказание.

От «я его вылечу — у меня денег до х…» до «нет уже больше никакого Ефремова» покаянная видео трансформация известного актера, по пьяной лавочке которого погиб человек, заняла неделю.

Когда на следующей день после этой чудовищной аварии на Садовом кольце я грустно пошутил, что сейчас про него начнут писать в стиле «понять и простить», я не думал, что это примет в соцсетях такие масштабы.

Такое впечатление, что представители богемы, элиты, его поклонники, друзья, не его, а себя на будущее от суровых наказаний за подобные преступления отмазывают. Заочную индульгенцию хотят получить.

«Понять и простить», а кто не грешен, а кто за руль пьяным не садился, не судите да не судимы будете, не смейте устраивать травлю известному актеру, всех жалко и его жалко, вы же не знаете, какие мысли душу его ранимую терзают…

Тошно, тошно господа от всех этих снисхождений. Жалок ваш лепет оправданий.

Я принципиально за то, чтобы Михаила Ефремова показательно наказали. Дали максимально возможный срок за то, что он совершил. Чтобы получил 8–10 лет. Он бухал давно и бесповоротно. И часто садился за руль пьяным. Когда и где случится трагедия — был вопрос времени.

И пусть теперь каждый день потом снимает в колонии ролики такие и кается.

Снимает и кается. Снимает и кается.

А сейчас я не верю не единому его слову. Его показательное наказание должно стать общественным предостережением для всех пьяниц, которые садятся за руль. И предупреждением для элиты, что никого нельзя отмазать.

И когда в следующий раз на месте Ефремова в качестве «гражданина-убийцы» за рулем окажется, например, условный алкоголик М.Л., ровно так же надо будет и того же показательно наказывать, и далее других, невзирая на звания и чины.

И в такой общественной травли, что сейчас происходит, я ничего плохого не вижу. Это общество вырабатывает иммунитет к подобным деяниям. Сел за руль пьяным — ты уже преступник.

Я за то, чтоб у зарвавшихся представителей элиты (и провластной, и оппозиционной) был страх. Страх, что никакие связи, никакие высокие посты и деньги не помешают избежать заслуженного наказания. И отмазаться.

Закон должен быть един для всех. Без поблажек.

P. S. И да, после того, как двое моих друзей несколько лет назад пострадали от наезда водителя, находившегося в алкогольном опьянении, у меня нулевой уровень толерантности к подобным пьяницам, да еще и наркоманам, как Ефремов.

Напомним, по вине пьяного актёра в ДТП погиб ни в чём не повинный водитель фургона службы доставки. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова 2,1 промилле алкоголя, что соответствует довольно тяжелой степени опьянения. Чтобы её достичь, взрослому мужчине весом 80 килограммов нужно выпить минимум 200 граммов водки или 4-5 бутылок пива. Вот наши заголовки по теме:

По инф. lgz.ru

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