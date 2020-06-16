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Театр «Современник» поддержал Михаила Ефремова и призвал проявить великодушие
|По инф. rosbalt.ru
|16 Июня 2020 г.
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Коллектив театра «Современник» выразил поддержку Михаилу Ефремову после смертельного ДТП и пожелал «душевной стойкости» его семье.
В «Современнике» отметили, что артист «всегда был и остается неотъемлемой частью театра».
— В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать, — заявили авторы обращения.
Также в театре соболезнуют родственникам погибшего курьера Сергея Захарова.
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