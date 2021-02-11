«Остановите террор, освободите Навального»: более 400 музыкантов вступились за оппозиционера

Открытое письмо с требованием освободить оппозиционного политика Алексея Навального и других политических заключенных подписали более 400 академических музыкантов, проживающих в разных странах мира. Обращение в Facebook опубликовал инициатор акции скрипач Михаил Нодельман, среди подписавших письмо — также пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Обращение носит название «Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны» и адресовано российским властям. Авторы письма подчеркивают, что «в России идет „холодная Гражданская война“, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества». Власти России должны «остановить террор» и начать диалог «с так называемыми несистемными политиками», отмечено в письме.

Там же указано, что чудовищная реальность, в которой оказалась Россия в XXI веке — это «жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания», пытки задержанных и «абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата».

Ранее с подобным призывом выступили более 180 деятелей бизнеса, науки и культуры. Они призвали отпустить задержанных в ходе протестов 23 и 31 января, а также 2 февраля. Этого потребовали, в том числе, основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин, экономист Сергей Гуриев, режиссер Андрей Звягинцев, писатели Борис Акунин и актриса Чулпан Хаматова.

Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после пяти месяцев в Германии, где он проходил реабилитацию после отравления. Политика задержали при прохождении пограничного контроля. Позднее Симоновский суд Москвы заменил ему условное наказание на реальное — 3,5 года колонии общего режима — по делу «Ив Роше». В декабре 2014 года Навальный и его брат Олег были признаны по этому делу виновными в хищении. Всего Навальному предстоит отсидеть 2 года 8 месяцев, с учетом времени, проведенного им в 2014 году под домашним арестом. 23 и 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера и других политзаключенных, в ходе которых массово задерживали митингующих.

Задержание Алексея Навального и вынесенный ему впопыхах приговор всколыхнули многих. Это, можно сказать, стало детонатором общественного недовольства политикой российских властей. Люди перестали бояться выходить на акции протеста, потому что понимают, что все зашло сильно далеко: развал науки, здравоохранения, образования продолжается, аппетиты чиновников-коррупционеров растут, власть не признает мнения народа, которое идет вразрез, в итоге за инокомыслие людей в лучшем случае отправляют под домашний арест. Чем все закончится? Поживем-увидим...

Еще на эту волнующую многих тему:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...