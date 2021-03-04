«Лебединое озеро» Чайковского: как создавалась легенда

Один из самых известных в мире балетов — «Лебединое озеро» Петра Чайковского — чуть не провалился и был «реанимирован» только спустя 18 лет после премьеры. Она состоялась 20 февраля (4 марта по новому стилю) 1877 года на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы.

Музыку к балету Петру Ильичу предложили сочинить в 1875 году в дирекции императорских театров. Это была неожиданная просьба, так как до этого композитор писал только для опер.

Источником вдохновения мог стать заводской пруд, расположенный напротив дома композитора в Воткинске. По другой версии, озеро-прообраз находится в баварских Альпах. Ведь во время написания Чайковский посещал те края, а либретто основано как раз на немецких легендах про девушек, превращённых в лебедей.

Работа над партитурой продолжалась примерно год, то и дело прерываясь — в то же время Чайковский сочинял Третью симфонию. Либретто написали директор московских театров Владимир Бегичев и артист балета Василий Гельцер.

Атмосфера на премьере «Лебединого озера» в 1877 году оказалась сдержанной. Подкачала хореография балетмейстера Вацлава Рейзингера, которую критики оценили как откровенно скучную. Полина Карпакова, исполнявшая партию Одетты, зрителей тоже не впечатлила. Правда, была отмечена работа художника Карла Вальца, который придумал изображать туман с помощью подачи пара из специального агрегата. Впрочем, Чайковский провидчески заявил, что его работу ещё оценят, и её триумф ещё впереди.

В 1895 году балету дали второй шанс балетмейстеры Мариус Петипа и Лев Иванов, тогда и пришёл успех. Эта постановка стала эталонной сначала в царской России, а потом и в Советском Союзе. Подход, при котором в балете может меняться очерёдность номеров в зависимости от задумки постановщика, начался именно с «Лебединого озера». Впоследствии появилось огромное количество версий балета, от вполне традиционных до экспериментальных.

Посещение именно этого балета считалось одним из обязательных пунктов программы для высокопоставленных гостей из-за рубежа. Во время событий августа 1991 года передачи Центрального телевидения были прерваны, вместо них показывали «Лебединое озеро». Так балет неожиданно вошёл в политическую историю России и стал ассоциироваться с неудачной попыткой госпереворота.

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По инф. Парламентской газеты

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