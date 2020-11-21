Израильские ученые нашли способ продлить молодость

Ученые из Израиля заявили, что им удалось впервые обратить вспять биологический процесс старения у людей.

Это получилось это сделать с помощью гипербарической оксигенации, или кислородной терапии в условиях гипербарической барокамеры.

Так, со временем у человека укорачиваются концевые участки хромосом — теломеры. Последние защищают хромосомы от разрушения и отвечают за сохранность генома в процессе деления клетки. Таким образом, чем старше человек и чем больше у него болезней, тем короче у него теломеры. Из-за сокращения теломеров клетка теряет способность к делению и становится старой — сенесцентной.

«Старые» клетки не выполняют своих функций, но не умирают, а накапливаются в организме, мешая регенерации. Это приводит к старению организма в целом.

Поэтому многие исследователи в этой области ставили себе задачу найти способы восстановления роста теломеров и устранения сенесцентных клеток.

Ученые из Университета Тель-Авива выяснили, что у пожилых людей при получении чистого кислорода в условиях гипербарической барокамеры длина теломеров увеличивается на 20%.

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Участниками исследования стали 35 здоровых человека в возрасте старше 64 лет. Каждого из пациентов помещали в гипербарическую барокамеру на 90 минут в течение пяти дней в неделю на протяжении трех месяцев, и там они дышали чистым кислородом.

Ученые отметили, что сейчас теломеры участников исследования достигают такой же длины, какая была у них 25 лет назад. Кроме того, такая терапия позволила на 37% снизить количество сенесцентных клеток в организме, что облегчило процесс регенерации новых здоровых клеток.

По инф. rosbalt.ru

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