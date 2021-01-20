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Из-за схода лавины в Норильске задержали еще двух дежурных диспетчеров
По инф. polit.ru   
20 Января 2021 г.
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В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Из-за схода лавины в Норильске задержали еще двух дежурных диспетчеров администрации города

В полицию доставили 36-летнего и 52-летнего оперативных сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы Норильска. Теперь они должны находиться под домашним арестом.

По версии следствия, дежурные с 11 декабря 2020 года получали от МЧС предупреждения об опасности лавин, но в сводку эту информацию на включали. В результате их халатных действий население, мэр Норильска, структурные подразделения администрации города, другие органы и учреждения о лавинной опасности не знали.

Глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайном ситуациям ГО и ЧС города не контролировал подчиненных и не предпринял необходимые меры для предотвращения стихийного бедствия. Его задержали 16 января.

Следователи получили также материалы из прокуратуры. После их рассмотрения они завели уголовное дело против «неустановленных лиц администрации Норильска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая по неосторожности смерть троих человек)».

По предварительной информации, эти сотрудники мэрии должны были контролировать использование земельных участков, принадлежащих городу. Однако они не выполняли свои должностные обязанности и допустили возведение самостроя в районе горнолыжного комплекса, который в дальнейшем разрушила лавина. Сейчас устанавливают чиновников из администрации Норильска, причастные к халатности.

В районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» 8 января сошла лавина. Под снегом оказались четыре домика. В одном из них нашли тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого сына. Еще один 14-летний ребенок из той же семьи получил травмы.

12 января по делу о гибели трех человек под лавиной задержали сотрудника диспетчерской службы. По версии следствия, дежурный диспетчерской службы 30 декабря не включил в оперативную сводку предупреждение МЧС о высокой лавиноопасности с 31 декабря по 11 января.

А вот что еще мы рассказывали об этой трагедии:

Polit.ru

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