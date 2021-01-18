В Норильске нашли еще одного виновного в гибели семьи под лавиной

В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.

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Следователи полагают, что чиновник «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных» и не проверил полноту сведений сводки о погодных условиях.

В результате оперативный дежурный, который получил прогноз МЧС о возможном сходе лавин с 31 декабря по 11 января, не включил эти сведения в оперативную сводку.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Норильске 8 января, около 23:00 по местному времени, снежная лавина сошла с горы в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Под снегом оказались четыре домика (ранее сообщалось о пяти), в двух из них находились люди. В одном из них в ходе спасательной операции обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого сына. Еще один ребенок из той же семьи, 14-летний подросток, выжил. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик пришел в сознание, с ним работают психологи.

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что домики, на которые обрушилась лавина, были построены самовольно, без разрешения властей. По данным СК, самострой не относился к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а принадлежал гражданам, вступившим в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», и находился на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель нескольких человек.

12 января в Норильске задержали сотрудника единой диспетчерской службы в связи с делом о сходе лавины и гибелью трех человек на лыжной базе «Гора Отдельная». Возбуждено еще одно дело — о халатности, повлекшей смерть нескольких человек.

По версии следствия, дежурный диспетчерской службы 30 декабря не включил в оперативную сводку предупреждение МЧС о высокой лавиноопасности с 31 декабря по 11 января, хотя спасатели такие данные предоставили.

Расследование уголовного дела продолжается. Диспетчеру грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Polit.ru

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