ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Норильске нашли еще одного виновного в гибели семьи под лавиной

По инф. polit.ru   
18 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В Норильске задержали начальника управления ГО и ЧС администрации города в связи с делом о гибели людей под лавиной. Ранее по этому же делу задержали диспетчера. Его обвинили в том, что он не включил в сводку информацию о возможном сходе снега.

В Норильске по делу о гибели людей под лавиной задержали начальника управления ГО и ЧС

Следователи полагают, что чиновник «не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных» и не проверил полноту сведений сводки о погодных условиях.

В результате оперативный дежурный, который получил прогноз МЧС о возможном сходе лавин с 31 декабря по 11 января, не включил эти сведения в оперативную сводку.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В Норильске 8 января, около 23:00 по местному времени, снежная лавина сошла с горы в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Под снегом оказались четыре домика (ранее сообщалось о пяти), в двух из них находились люди. В одном из них в ходе спасательной операции обнаружили тела 45-летнего мужчины, его 38-летней супруги и полуторагодовалого сына. Еще один ребенок из той же семьи, 14-летний подросток, выжил. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Мальчик пришел в сознание, с ним работают психологи.

  • В прокуратуре Красноярского края сообщили, что домики, на которые обрушилась лавина, были построены самовольно, без разрешения властей. По данным СК, самострой не относился к горнолыжному комплексу «Гора Отдельная», а принадлежал гражданам, вступившим в «Ассоциацию по организации отдыха любителей горнолыжного спорта», и находился на земле, выделенной им в аренду администрацией Норильска.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель нескольких человек.

12 января в Норильске задержали сотрудника единой диспетчерской службы в связи с делом о сходе лавины и гибелью трех человек на лыжной базе «Гора Отдельная». Возбуждено еще одно дело — о халатности, повлекшей смерть нескольких человек.

По версии следствия, дежурный диспетчерской службы 30 декабря не включил в оперативную сводку предупреждение МЧС о высокой лавиноопасности с 31 декабря по 11 января, хотя спасатели такие данные предоставили.

Расследование уголовного дела продолжается. Диспетчеру грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 