В Норильске объявили траур по погибшим под лавиной

В Норильске объявили 10 января днем траура. В воскресенье приспустят флаги в память о трех погибших в результате схода лавины на склоне горы «Отдельная».

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы города Андрей Малков.

«Администрация города Норильска, Норильский городской Совет депутатов выражают скорбь и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — говорится на сайте мэрии.

Городские власти отменили все увеселительные мероприятия. А телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и другим организациям рекомендовали воздержаться от показа развлекательных программ и передач.

В ночь на субботу, 9 января, снежная лавина сошла на домики, в которых находились люди, на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Погибли двое взрослых, мужчина и женщина, и их полуторагодовалый ребенок. Еще одно сына той же семейной пары, 14-летнего подростка, нашли живым, но в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель нескольких человек.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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