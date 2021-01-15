Диспетчера отправили под арест после схода лавины в Норильске

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Суд в Норильске отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного ЕДДС города Игоря Вакуленко, которого задержали после схода лавины и гибели трёх человек.
Ранее, 8 января, в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла снежная лавина — в результате засыпало несколько строений. Спасатели нашли 14-летнего подростка, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, под снегом обнаружили тела матери пострадавшего, её второго полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего отца. Следователи завели два уголовных дела и задержали оперативного дежурного городской администрации.
«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта», — сказала официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.
Как сообщает региональный СК, дежурный 30 декабря получил от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горах с 31 декабря по 11 января 2021 года, однако данные сведения в оперативную сводку он не включил.
В статье китайской газеты Global times Соединённые Штаты названы главным неудачником 2020 года. Такой вывод делается на основе результатов противостояния американских властей коронавирусу, которое из-за политических дрязг было отодвинуто на второстепенные, с точки зрения политиков США, позиции.
Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет.
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Сейчас век активного развития интернет-технологий. И можно не удивляться, если предложения в разных сферах имеются виртуального характера. Например, обучение в другом городе. Сейчас для этого не нужно срываться с места, так как существует достаточно возможностей, чтобы получать знания в дистанционном режиме. Сказки на ночь могут рассказывать не родители, а онлайн-няни, которые знают много волшебных историй и приготовят ребенка ко сну. Позвонить в наш век технологий можно не на реальный номер, а на виртуальный. Главная особенность такого номера – он не требует установки по конкретному адресу.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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