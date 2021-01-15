Диспетчера отправили под арест после схода лавины в Норильске

Суд в Норильске отправил под домашний арест на два месяца оперативного дежурного ЕДДС города Игоря Вакуленко, которого задержали после схода лавины и гибели трёх человек.

Ранее, 8 января, в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске сошла снежная лавина — в результате засыпало несколько строений. Спасатели нашли 14-летнего подростка, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, под снегом обнаружили тела матери пострадавшего, её второго полуторагодовалого ребёнка и 45-летнего отца. Следователи завели два уголовных дела и задержали оперативного дежурного городской администрации.

«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 марта», — сказала официальный представитель краевого суда Оксана Веселова.

Как сообщает региональный СК, дежурный 30 декабря получил от МЧС прогноз о возможном сходе лавин в горах с 31 декабря по 11 января 2021 года, однако данные сведения в оперативную сводку он не включил.

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По инф. Парламентской газеты

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