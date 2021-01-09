Под Красноярском лавина обрушилась на горнолыжную базу. Есть жертвы

На горнолыжном курорте под Красноярском произошел сход снежной лавины. Погибли 38-летняя женщина, 45-летний мужчина и 1,5-годовалый мальчик. Их тела нашли под снегом.

Первое сообщение о просшествии поступило в 20:30 (мск). "В районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало 5 домиков, в домиках находились люди, количество уточняется", - так прокомментировали в МЧС первые данные о ЧП. Один из домиков протащило на 200 метров по склону.

В ликвидации последствий схода лавины под Норильском участвуют более 200 человек и 18 единиц техники, сообщили в МЧС.

В МЧС России сообщили о спасении девушки из-под лавинного завала. Она находилась под снегом возле одного из пяти заваленных домиков. Это большая удача, так как температура воздуха в районе поисково-спасательной операции сейчас минус 23 градуса и с работами надо торопиться, дорога каждая минута, отметили спасатели. Также из-под завалов смог выбраться самостоятельно один мужчина. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, от госпитализации он отказался.

15-летний подросток находится в больнице с переломами и обморожением.

"Проведение поисково-спасательных работ осложняется темным временем суток, температурой воздуха -23° С и метелью со скоростью ветра до 12 м/с. Для усиления группировки к месту следуют спасатели Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России. В готовности находится самолет Ан-74 МЧС России и спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина.

Следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В данный момент продолжаются поиски мужчины и ребенка.

Местные власти сообщают, что в районе горы Отдельная возможен новый сход лавин.

"Управление ГО и ЧС Норильска информирует: в связи с угрозой схода снежных лавин ограничить передвижение в районах горы Отдельная, реки Талнах", - сообщается на сайте администрации Норильска.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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