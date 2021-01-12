Выживший под лавиной в Норильске подросток вышел из комы

Школьник, пострадавший при сходе лавины у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском подросток пришел в себя после реанимационных меропритяий.

Как сообщили в Минздраве региона, пострадавший 14-летний мальчик еще остается в реанимации, но он пришел в себя и сейчас с ним работают психологи.

Напомним, что лавина сошла на поселок у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Погибли супруги и их годовалый ребенок. Спасти удалось 14-летнего подростка. Мальчик остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.

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По инф. rosbalt.ru

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