Выживший под лавиной в Норильске подросток вышел из комы

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Школьник, пострадавший при сходе лавины у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском подросток пришел в себя после реанимационных меропритяий.
Как сообщили в Минздраве региона, пострадавший 14-летний мальчик еще остается в реанимации, но он пришел в себя и сейчас с ним работают психологи.
Напомним, что лавина сошла на поселок у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в ночь на 9 января. Погибли супруги и их годовалый ребенок. Спасти удалось 14-летнего подростка. Мальчик остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Мальчик еще в реанимации, но врачи наблюдают у него положительную динамику.
Олимпийская чемпионка и успешная бизнесвумен Татьяна Навка после замужества периодически подвергается критике. В основном многих удивляет, как она может управлять большими компаниями и зарабатывать больше мужа, не имея опыта и соответствующего образования.
Скончался Сергей Апрелев — потомственный морской офицер-подводник, автор нескольких документальных книг и фильмов, историк и переводчик, член жюри многих международных кинофестивалей по морской тематике, бессменный организатор и директор кинофестиваля «Море зовет».
Одна из самых мощных наступательных операций Великой Отечественной войны, которая проводилась силами пяти фронтов советской армии, началась 12 января 1945 года. Она стала составной частью общего стратегического наступления советских войск от Балтики до Дуная.
Сильное землетрясение произошло во вторник в 05:33 по местному времени в озере Хубсугул на севере Монголии, примерно в 55 километрах от границы с Россией и в 288 километрах к юго-западу от Иркутска. Хубсугул является крупнейшим пресноводным озером в Монголии по объему воды.
Ученые обнаружили в Уганде и Намибии необычных жирафов — они значительно ниже своих сородичей из-за необычно коротких ног. Раньше таких жирафов-карликов нигде не встречали — ни в зоопарках, ни в дикой природе.
Минюст и МВД планируют ужесточить наказания для автомобилистах в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП). За три грубых нарушения ПДД в год водителей будут лишать прав на срок до полутора лет.
Петербургские ученые разработали технологию пошива зимней одежды, которая позволит не надевать под куртки несколько свитеров. Исследователи предложили использовать электроподогрев одежды. Созданная учеными экспериментальная куртка сохраняет тепло при температуре до минус 70 градусов в течение шести часов.
Фото с белыми личинками из-под крана, сделанное в одном из домов микрорайона ГРЭС, разместили в соцсетях местные жители. В комментариях к этим сообщениям пользователи пишут, что аналогичная картина наблюдалась и в других домах.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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