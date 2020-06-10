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Интернет пожилым – только на пользу: мышление ясным делает
По инф. Российской газеты   
10 Июня 2020 г.
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Частое пользование интернетом помогает остановить когнитивный спад у пожилых людей. Как выяснили швейцарские ученые, прежде всего это касается мужчин.

Интернет пожилым – только на пользу! Мышление ясным делает

В исследовании, описанном в Scientific Reports, участвовали около 900 человек, которые дважды, с промежутком в шесть лет, прошли когнитивный тест на внимание.

Андреас Иле из Университета Женевы с коллегами собрал информацию о том, как часто эти пожилые люди пользовались интернетом, использовав шкалу от нуля (никогда не пользуюсь) до четырех (пользуюсь каждый день по три часа и больше). Кроме того, учитывались их демографические данные, образование и специфика работы - занимаются ли они умственным трудом.

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Для измерения когнитивных функций ученые выбрали тест, в котором нужно как можно быстрее и без ошибок соединить 25 точек между собой в порядке возрастания. Участников эксперимента также попросили соединить числа от одного до 13 и буквы от А до Л в порядке возрастания и алфавитном порядке, чередуя цифры и буквы.

Выяснилось, чем чаще человек пользуется интернетом, тем легче ему даются оба теста, то есть, когнитивные способности у него выше, чем у ровесников, незнакомых или мало знакомых с глобальной сетью. Причем, подобная зависимость наблюдалась, в основном, у мужчин.

Ученым еще предстоит выяснить, какая именно онлайн-активность связана с сохранением ясности ума у пожилых людей.

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